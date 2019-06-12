Sait Baran’ın ihraç edilmesi, Diyarbakır’da sendikaların katılımıyla protesto edildi. Emekçiler, “İşimize, emeğimize sahip çıkıyoruz. Siz gideceksiniz biz kalacağız” pankartı açtı. Haber Sen Diyarbakır Şube Yöneticisi Yılmaz Tekin, “Şube başkanımız KESK Amed Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü iken yapmış olduğu açıklamalarından dolayı davalarla karşı karşıya kaldı. Hüküm giymedi ve ceza almadı. Masumiyet Karinesi ilkesi çerçevesinden bakıldığında, suçu kesinleşmemiş birine suçlu gibi bakıp değerlendirmek hukuksuzcadır” dedi.
Haber Sen’den ihraca protesto
KESK’e bağlı Haber Sen’in Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sait Baran, Şeker Bayramı arifesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın onayıyla kamu görevinden ihraç edildi. Sendikalar, “OHAL kalktı ancak Teftiş Kurulu raporları ile kamudan ihraçlar devam ediyor” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 00:51