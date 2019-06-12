Haber Sen’den ihraca protesto

Sait Baran’ın ihraç edilmesi, Diyarbakır’da sendikaların katılımıyla protesto edildi. Emekçiler, “İşimize, emeğimize sahip çıkıyoruz. Siz gideceksiniz biz kalacağız” pankartı açtı. Haber Sen Diyarbakır Şube Yöneticisi Yılmaz Tekin, “Şube başkanımız KESK Amed Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü iken yapmış olduğu açıklamalarından dolayı davalarla karşı karşıya kaldı. Hüküm giymedi ve ceza almadı. Masumiyet Karinesi ilkesi çerçevesinden bakıldığında, suçu kesinleşmemiş birine suçlu gibi bakıp değerlendirmek hukuksuzcadır” dedi.