CHP İstanbul'dan sosyal medyayı sallayan kampanya: #SenDeSor

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen bu seçim kampanyasıyla önce İstanbulluların seçim süreçleriyle ilgili yaşananları herkese anlatması sonra da yaşananlar hakkında sorular sorması, sorgulaması hedeflendi. Sosyal medya platformlarında bugün yayına giren reklam filmi kısa sürede büyük ilgi gördü.

“Sen De Sor” reklam filmindeki sorular şöyle:

“Seçimlerde hırsızlık var” dediler. Ortada ne hırsız var, ne de hırsızın adı var. Kul hakkı yediler. Neden diye soruyorum. #SenDeSor

Millet geçim derdinde, birileri seçim derdinde. Bıktık, usandık artık. İmamoğlu kazanmıştı, neden hakkını yediniz? Ben soruyorum. #SenDeSor

Akbilimiz 85 liraydı. İmamoğlu geldi 40 lira oldu. Madem bu indirim yapılabiliyordu, senelerdir neden öğrenciden fazla para alındı? Ben soruyorum. #SenDeSor

Madem bazı dolaplar çevrildi, seçime şaibe karıştırdılar. Neden hala suçlular yakalanmadı, adalete teslim olmadılar? Ben soruyorum. #SenDeSor

Oyumuzu 1 zarf içinde 4 pusula ile kullandık. 3’ü sağlam çıktı, 1’i çürük. Ben bu işten bir şey anlamadım, bu nasıl iştir? Ben soruyorum. #SenDeSor

Ekrem İmamoğlu, 18 günde hem su faturalarımıza hem de öğrencilerin yol ücretine yarı yarıya indirim yaptı. 18 günde bunları yapan 5 yılda neler neler yapar. İnsan, bir belediye başkanın daha ne ister ki? Ben soruyorum. #SenDeSor

31 Mart’tan önce soruyorlardı ‘nereden bulacaksınız bu kaynağı?” diye. Şimdi ha bire indirim vadediyorlar. Kardeşim, yıllarca bu şehri siz yönettiniz. Niye bugüne kadar yapmadınız? Ben soruyorum. #SenDeSor