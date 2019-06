Ekrem İmamoğlu ‘Kentsel Gelişim Çözümleri’ni açıkladı: Konut müjdesi

İmamoğlu, 'Sosyal konut projeleri başlayacak. Dar gelirli aileler, işlerine yakın yerlerde, merkezi yerlerde 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek. Burada devreye KİPTAŞ girecek. İlk etapta 15 bin daire sosyal konut projesine alınacak' dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

23 Haziran seçimi normal bir seçim değildir. Hak gaspları ile dolu olağanüstü bir seçimdir. Normal seçimler 31 Mart’ta yapılıp sonuçlanmıştır. 31 Mart seçimini kaybedenler bu sonucu hazmedemişlerdir ve 16 milyon insanın hakkını gasp etmişlerdir.Hazım meselesi çok önemli. Tüm milletin gözlerinin önünde seçimler gasp edilmiştir. Bize mazbatayı vermeye yanaşmayan bu ülkenin yöneticileri hukuku katletmişlerdi. Kesinlikle pes etmedik, etmiyoruz. Herkes iyi bilsin ki 23 Haziran seçimleri sadece iki rakibin mücadelesi değildir. Bu seçimin kendi nefsinin peşine düşenlerle milletin hakkını arayanların mücadelesi olduğunu kimse unutmamalıdır.

‘İSTANBUL’LA İLGİLİ HERHANGİ BİR DETAY HAKKINDA HİÇ FİKRİNİZ VAR MI?’

Buradan uzmanlara, medya mensuplarına, ilçe belediye başkanlarına, herkese soruyorum. İstanbul’la ilgili herhangi bir detay hakkında hiç fikriniz var mı? İstanbul gibi bir şehrin kaderi böyle mi belirlenir? Bir avuç insan rantı ele geçirdi.

İstanbul bu yaşanabilir çevreye çoktan unuttuğu bir kavramla kavuşacak. Tüm kesimlerle birlikte doğru planlama yaparak geleceği birlikte kuracağız. Bilimsel verilerle, uzmanlarla durum tespiti yapacağız. Herkes taşın altına elini koyacak. Kenti bir bütün olarak ele alıp stratejik planları hep birlikte yapacağız.

‘İMAR YOLSUZLUKLARI İLE NE YAZIK Kİ İSTANBUL’A İHANET ETTİLER’

İmar yolsuzlukları ile ne yazık ki İstanbul’a ihanet ettiler. Bu muhteşem emanete ihaneti hep birlikte engelleyeceğiz. İstanbul yarın deprem olacakmış gibi hazır olması gereken bir kent. Zaman kaybediyoruz. Yapacak çok işimiz var. Birçok haberi de yapıldı. İstanbul’un toplanma alanları imara açıldı. Hangi kurumun nereye, nasıl müdahale edeceği bile belli değil.

Afet bilgi sistemi tüm İstanbul’da yürürlüğe girecek. Yeni meydanlar ve kamuya kazandırılacak yerler ile afet toplanma alanları oluşturacağız. İlk yardım eğitimi almayan kimse kalmayacak. Beylikdüzü’nde yaptık, İstanbul’da da yapacağız. İstanbul’un mahallelerde türlü türlü sıkıntılar mevcut. İnsanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor. Vatandaşımızın bu tedirginliğini ortadan kaldıracağız. İstanbulluya yerinde yaşama garantisi alacağız. İBB olarak kimseyi yalnız bırakmayacağız. Garantör görevini kendimiz sağlayacağız.

‘MAHALLE ÇÖZÜM MERKEZLERİ AÇILACAK’

Mahalle çözüm merkezleri açılacak. Mahalle meclisleri ile birlikte karar vereceğim. Ben yaptım, oldu yok. Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız. Rant değeri yüksek olan yerlerden düşük olan yerlere kaynak aktarımı olacak. Sosyal konut projeleri başlayacak. Dar gelirli aileler, işlerine yakın yerlerde, merkezi yerlerde 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek. Burada devreye KİPTAŞ girecek. İlk etapta 15 bin daire sosyal konut projesine alınacak.

TAPU VE KONUT MÜJDESİ

KİPTAŞ güvencesi ile vatandaşımız evlerine kavuşacak. Dar gelirli aileler merkezi yerlerde 1000 TL’ye oturabilecekler. İBB’nin dar gelirlilere yönelik somut bir politikası yok. Bu şehrin yoksullarının barınma sorununu çözeceğiz. İstanbul’un her iki yakasında İBB’nin mülkiyeti olan yerlerde 15 bin konut üretilecek. Bu bölgelerdeki kira fiyatları da makul seviyede olacak.

‘AYNI İLÇELERE METRO VAADİ VERMEKTEN SIKILMIYOR MUSUNUZ?’

Halk sağlığı problemi var. Çocuklar asbest sıkıntısı yaşanıyor. Halkımızın, en çok da çocuklarımızın sağlığını korumak çok önemli. Trafik çilesi de hızlı çözümlememiz gereken bir alan. Ulaşımı yönelik çok sayıda proje gündeme geldi. Bunlar içinde başarılı, başarısız ve israflısı var. Ulaşım sorunu her geçen gün daha kötüye gidiyor. İstanbul’da ulaşım sorunu ile baş edecek enerjimiz var. İlk işimiz bizim metro olacak. 2014 hatırlayın her yerde metro dediler. Ne oldu biliyor musunuz? 5 yılda sadece 30 kilometre açabildiler. Her seçim dönemi aynı ilçelere metro vaadi vermekten sıkılmıyor musunuz?

‘İDO’YU NEREDEYSE İFLAS NOKTASINA GELDİ’

Yıllardır ihmal edilen konulardan biri deniz ulaşımı. Uzman olan arkadaşlarımızın yönetimde olduğu süreçte şehirdeki deniz ulaşımını yüzde 8’den yüzde 3’e düşürmüş durumdalar. Tuzla’dan Büyükçekmece’ye iskeleler açacağız. İDO’yu neredeyse iflas noktasına kadar götürdüler. Ulaşımı para kazanmak için değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden düzenleyeceğiz. Kentin trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yük boşaltmanın saat kuralı getireceğiz. Boğaz Köprüsü’nden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücretlerden ücret alınmaması için çalışma yapacağız. Trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği de bu şehirde azalacak.

“KİPTAŞ GÜVENCESİYLE VATANDAŞ BAŞINI SOKABİLECEĞİ EVİNE KAVUŞACAK”

KİPTAŞ güvencesi ile vatandaşın başını sokabileceği evine kavuşacağını ifade eden İmamoğlu, “Oradaki imar koşulları ve yapılacak anlaşma gereği KİPTAŞ’a kalacak daireleri de o mahallede yaşayanların barınma sorununu çözebilmek adına yine ‘Kiralık Sosyal Konut’ olarak değerlendireceğiz. Böylelikle, dar gelirli aileleler, işine yakın merkezi alanlarda 500 ila 1000 lira arasında bir kira bedeli ile oturabilecekler. Böylelikle, İstanbul’un her noktasında İBB’nin sosyal konutları olacak İBB’nin maalesef dar gelirlilere yönelik, somut bir konut politikası yok. Göreve geldiğimiz an KİPTAŞ’ın önceliği bu şehirde yoksulların barınma sorununu çözmek olacak.

Nitelikli sosyal konut olgusunu geliştireceğiz. Sadece kentin dış bölgelerinde değil, merkezi bölgelerinde de sosyal konutlar inşaa edeceğiz. Tespitlerimizi yaptık. İstanbul’un her iki yakasında, dar gelirlilerin konut edinebilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan alanlarda hızlıca KİPTAŞ aracılığı ile 15 bin konut üreteceğiz. Yapılacak yeni konutların yaklaşık yüzde 40’ı kiralık olarak üretilecek. Böylelikle düşük kira bedelleri ile vatandaşın nitelikli konut edinmesi sağlanırken, bu bölgelerdeki kira fiyatları da makul seviyelere getirilecek. Ekonomik krizin en çok zorladığı kesimlerden biri de özellikle kentsel dönüşüm sonrası daireleri küçülen kalabalık ailelerimiz oldu. Ben, bu aileleri iyi bilirim örfüne adetine sahip çıkan cefakar ailelerdir onlar. Küçük metrekarelere sıkışmış, bu üç nesil bir arada yaşayan ailelerimize geniş alanlı sosyal konutlar inşa etmeye başlayacağız. Sözün özü KİPTAŞ, bizim dönemimizde yapması gereken asli görevine dönecek ve dar gelirli İstanbulluya mahalle kültürü içerisinde, otoparklarıyla, sosyal alanlarıyla, afet toplanma alanlarıyla, yeşil alanlarıyla huzurlu ve nitelikli yaşam alanları üretecek” ifadelerini kullandı.

“UYGULAMA ESNASINDA BAŞI BOZUKLUK HAKİM”

Kentsel dönüşüm nedeniyle yapılan bina yıkımlarında 30 yılı etkileyecek çok ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu kaydeden İmamoğlu, “Asbest maddesi kanser yaptığı gerekçesiyle 2010 yılından itibaren ülkemizde de yasaklandı. Ancak bu tarihten önce yapılmış olan binaların yıkımında havaya karışıyor ve sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Çocuklarımız bu havayı soluyarak büyüdüğü için çok ciddi bir kansere yakalanma riski taşıyor. Uygulama aşamasında bir başı bozukluk hakim. İBB olarak, ilçe belediyeleri ile koordine bir biçimde bu konuda etkili bir denetimi hayata geçireceğiz. Düzenli ölçümler yapacağız, yıkım esnasında gerekli önlemleri kesinlikle sağlayacağız. Çünkü halkımızın ve en çok da çocuklarımızın sağlığını korumak bizim için son derece önemli.” diye konuştu.

“HER SEÇİM DÖNEMİ AYNI İLÇELERE METRO VAADİ VERMEYE SIKILMIYOR MUSUNUZ?”

İstanbul’un ulaşım sorununun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirten İmamoğlu, “Sokakta kime sorarsanız sorun, aynı cevabı alacaksınız. Çok şükür, İstanbul’daki ulaşım kaosuyla mücadele edecek enerjimiz var. Ekibimizin bu konuda bilgi birikimi ve deneyimi son derece yüksek. Zaten, sorunu doğru tespit ederseniz, konuya bilimsel yaklaşırsanız, çözümleriniz de doğru olur.

Öncelikle, uzun zamandır ihmal edilen toplu ulaşımı destekleyecek ve geliştireceğiz. İlk işimiz metro olacak. 2014’te, ‘Her yerde metro’ dediler, ilave 260 kilometre yeni hat vaat ettiler. Peki ne oldu? 5 senenin sonunda ancak 30 kilometre açabildiler. 2004 yılında İBB bütçesi ile yapılmış 45 kilometre raylı sistem varken, 2019 yılına geldiğimizde, Bakanlığın bütçesi ile yapılmış Marmaray haricinde üretilmiş toplam raylı sistem hattı 157 kilometre. Yani 15 yıl boyunca yılda ortalama sadece 7,5 kilometre raylı sistem yapılmış. Bu mu başarı, soruyorum size? Her seçim dönemi, aynı ilçelere metro vaadi vermeye sıkılmıyor musunuz? Biz israf etmeyeceğiz, metro yapacağız. 630 kilometre metro hattı, 11 yeni füniküler hat ile bağlayarak, 5 yılın sonunda vatandaşlarımızın yüzde 90’ının evinden, işinden, okulundan yürüyerek bir metro durağına erişebileceği bir İstanbul olacak.

Yıllardır ihmal edilen deniz ulaşımı. Bakın her tarafı deniz olan bu kentte deniz ulaşımının payı yüzde 8’lerden yüzde 3’lere düşmüş durumda. Deniz ulaşımını, Marmara Denizi’ne paralel, hızlı araçlar ile destekleyeceğiz. Atıl olan tüm iskelelerle birlikte, yeni iskeleler açacak ve bunları raylı sistemle entegre hale getireceğiz. Füniküler hatlarla İstanbul’un tepelerini deniz iskelelerine indireceğiz.” diye konuştu.

“TEM OTOYOLU MEGABÜS İLE GÜÇLENECEK”

Yanlış yönetim politikalarıyla İDO’yu iflasa, İstanbul içindeki hatlarını iptal etme noktasına kadar getirdiğini öne süren İmamoğlu, “Ulaşımı para kazanmak için değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak, kamu yararı gözetmek amacıyla yeniden düzenleyeceğiz. İstanbul’un trafiğini rahatlatmak için kademeli saat uygulaması yapacağız. Kentin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, kargo işleri haricinde mal yükleme-boşlatma işlemleri 22.00 – 06.00 saatleri arasında yapılacak. Pilot uygulama ile başlayıp, kentin genelinde yaygınlaştıracağız. Göreve gelmemiz ile birlikte Boğaz köprülerinden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücret alınmaması için adım atacağız. Köprüden geçtin, geçmedin derdi bitecek. Vatandaşımızın parası cebinde kalacak, özel araç kullanımı azalırken, taksici esnafımızın işleri artacak, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği de azalacak. 1 verip 5 kazanacağız.

Şehir içinde kalan TEM gişelerinin kaldırılması için girişimde bulunacağız. Artık şehir içi bir yola dönüşen TEM’de vatandaşlarımızın sabah-akşam ücret ödemesinin önüne geçeceğiz. Birileri krizi fırsata çevirip halkın sırtına yüklenecek yeni vergileri gündeme getiriyor olabilir, biz kriz koşullarında halkımızın yanında olacağız. TEM otoyolunu toplu taşımayla, MEGABÜS’le güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Sultangazi’den, Ümraniye, Sultanbeyli’ye kadar yaklaşık 3 buçuk milyon kişiye hizmet edecek. TEM kuzeyinde ve güneyinde İstanbul Kart ile binilebilecek paratransit yani dikey, express servis bağlantıları ile vatandaşı Megabüs hattındaki Transfer Merkezlerine taşıyacağız. Böylelikle, mevcut metrobüs hattına olan talep azalacak ve bütünleşik iki ana aksla İstanbul halkı kentin bir ucundan diğerine konforlu bir şekilde hızla ulaşabilecek. Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hybrid teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanacağız.” şeklinde konuştu.

“24 SAAT ULAŞIM DEVAM EDECEK”

Zamanını ve benzinini otopark yeri arayarak kaybeden vatandaşımıza da sözümüz var. Öncelikle şunu söyleyelim, kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK ücreti ödemeyecek.” sözlerini kaydeden İmamoğlu, “Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine sunulacak. Asansörlü otopark sistemleri ile otopark kapasitesini iki katına çıkaracağız. ‘Park et&devam et’ uygulamalarını yaygınlaştırıp, toplu taşımayla entegre edeceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. İmar düzenlemeleri ile özel otopark olgusunu teşvik edeceğiz. Yıllardır çözülemeyen otopark sorununu vatandaşlarımızın gündeminden çıkaracağız.

İstanbul’da toplu ulaşım gece gündüz, 24 saat devam edecek. Kimse, saat kaç olursa olsun, nereye, nasıl gideceğini dert etmeyecek. Akıllı sistemleri aktif biçimde ulaşımın hizmetine sunacağız. Modern sinyalizasyon sistemleri, erken yönlendirme sistemleri, otopark yönetim sistemlerinden kentin tamamında bütüncül bir sistem olarak yararlanılacak. Taksi, servis, otobüs, dolmuş gibi, taşımacılık sektörünün bütün kesimleriyle birlikte, sorunları ortak akıl ile çözeceğiz. İlk işimiz; İBB bünyesinde ‘Özel Taşımacılar ve Odalar Müdürlüğü’ kurmak olacak. Aylar öncesinden; ‘tahdit tehdit olmayacak’ demiştim. UKOME kararıyla bir kısım düzenlemeler yapıldı. UKOME, yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde alt komisyonlar ve kurullar oluşturulacak, herkes dinlenecek, sektörün tüm temsilcilerine komisyonlarda söz ve yetki hakkı vereceğiz. Eğitim desteği de vereceğiz, uyaran, yönlendiren bir belediyecilik yapacağız. Sözün özü işletmeciler de mutlu olacak, yolcular da.

Yaya yollarıyla, kaldırımlarıyla, bisiklet akslarıyla İstanbul, erişilebilir bir kent olacak.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN BETON YIĞINLARI İÇİNDE YEŞİLE HASRET KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Toplu ulaşımı tamamen engelli erişimine uygun hale getireceklerini ifade eden İmamoğlu, “Engelli vatandaşlarımız evlerinden çıkıp kentin her yerine güvenle seyahat edecek, herkes gibi İstanbul’un güzelliklerinden dilediğince yararlanabilecek. Yeşil alanlarla bütünleşik, toplu ulaşım ile entegre toplam 500 km uzunluğunda bisiklet yollarımız olacak. İstanbul’a kazandıracağımız yeni ‘Yaşam Vadileri’, aynı zamanda insanların yürüyerek ya da bisikletle bir yerden bir yere güvenli bir şekilde erişebileceği doğal parkurlar olacak. İstanbul’un beton yığınları içerisinde yeşile hasret kalmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul’un kuzey ormanlarını, Validebağ gibi mevcut korularını, Aydos, Park Orman gibi kent içinde kalan büyük orman alanlarını, park alanlarını kesinlikle el değmeyecek şekilde muhafaza edeceğiz ve yeni alanlar kazandıracağız.

İstanbul’a kazandıracağımız 15 yeni Yaşam Vadisinden bahsediyorum. Beylikdüzü’nde başardığımızı, İstanbul’un tümüne yaymaktan bahsediyorum. Maalesef, İstanbul’un birçok ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metrekarenin altında. Örneğin Esenler, örneğin Bağcılar. İstanbul’daki yeşil alan miktarını derhal dünya standartlarına yükselteceğiz. Sadece 15 Yaşam Vadisi ile 20 milyon metrekare yeni yeşil alanı bu kente kazandıracağız. Bu alanlar ile aynı zamanda, kentin imara açılmış deprem toplanma alanlarını yeniden İstanbul’a kazandırmış olacağız. İstanbul’un kuzeyinde 70 kilometrelik bir yeşil koridor oluşturacak, böylelikle hem İstanbul’un akciğerlerini koruyacak hem de kazandıracağımız yeşil alan miktarını 30 milyon metrekareye çıkaracağız.

Kentte işlevini kaybetmek durumunda kalan havalimanı, askeri alan, taş ocağı gibi bölgeleri, bütüncül bir plan dahilinde, katılımcı bir tasarım süreci ile orman, yeşil alan ve park fonksiyonu ağırlıklı olmak üzere İstanbul halkına kazandıracağız. Mahalle içerisinde atıl kalan uygun alanları mahallelinin çoluk çocuk bir araya gelebileceği, nefes alabileceği Cep Parklara dönüştüreceğiz. Tüm bunlarla birlikte İstanbul’da kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkaracağız. Bu bir hayal değil. İnanın, başaracağız.” diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Çevre kirliliğinin bütün türleriyle mücadele edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “Dünyanın bütün kentleri çevresel bir yıkıma doğru giderken, bu konuyu kesinlikle öteleme şansımız yok. Havamız, suyumuz, toprağımız temiz olacak. İklim değişikliğinin etkilerini minimuma indirecek, ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. Bahsettiğim iklim değişikliği planı, afet esnasında toplanılacak yeni yeşil alanların oluşturulması, risk azaltma yaklaşımı ile İstanbul’un ‘kentsel dayanıklılık’ faktörlerini arttıracağız.

Görüyorsunuz, İBB yine bizim paralarımızla metroda, üstgeçitlerde seçim reklamları yapmaya devam ediyor. Diyor ki, İstanbul atıksularının yüzde 90’ından fazlasını arıtılıyormuş. Keşke doğru olsa. İstanbul’un maalesef doğru dürüst, çağdaş bir arıtma sistemi yok. Sorunlu deşarjlardan dolayı Marmara Denizi ölüyor. Tuzla, Ataköy, Haramidere, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerimizde pis koku sorunundan artık insanlarımız ilallah etmiş durumda. Göreve gelir gelmez, ‘İstanbul Atıksu Yönetimi Eylem Planı’nı hazırlayıp, yürürlüğe sokacağız. İleri düzey biyolojik arıtma merkezlerimizle Marmara Denizi’ni gönül rahatlığıyla yüzülebilir, temiz bir deniz haline getireceğiz. Biyolojik çeşitlilik artacak, Marmara yeniden canlanacak. İstanbul yeniden denizle buluşacak. Aynı zamanda atıkların ve atık suların geri kazanılmasını, potansiyel enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayacağız. ‘Atık Yok Kazanç Var’ projemizle sıfır atığı teşvik edecek, geri dönüşüm ve paylaşım yöntemleri ile toprağımızı, çevremizi ve suyumuzu koruyacağız.” şeklinde konuştu.

“5 YIL İÇİNDE MUSLUKLARDAN SU İÇİLECEK”

“5 yıl içerisinde İstanbullular musluktan tertemiz su içebilecek.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “İSKİ, bugün bunun mümkün olduğunu iddia ediyor. Peki ben de buradan soruyorum sizlere. Hanginiz bugün suyu musluktan içiyor, diğer Avrupa’nın büyük kentlerinde olduğu gibi? Biz, bunu başaracağız ve 4 kişilik bir ailenin haftada iki damacana su tüketttiğini varsayarsak, yıllık yaklaşık 1000 lira tasarruf etmesini sağlayacağız.

Temiz enerji, İBB’nin bugüne kadar gündemine almadığı bir konu. Bizim önceliğimiz olacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı arttıracağız. Büyükşehir Belediyesi kendi elektiriğini üretecek, diğer kurumların, kooperatiflerin yenilenebilir enerji yatırımlarını ise teşvik edecek. Örneğin atıl durumdaki Atatürk Olimpiyat Stadı’nı, hem çalışan bir spor merkezi hem de bir güneş enerjisi santraline dönüştürme projemizi ilgili kurumların gündemine sunacağız. Biliyorsunuz değil mi, plansızlıktan, programsızlıktan 200 milyon dolar harcanıp da yapılan çürümeye terk edilen, hiçbir müsabaka yapılamayan Olimpiyat Stadı’nı, basına yansıdığı kadarıyla, 120 milyon dolar harcayıp da yenilemeyi planlıyorlar. E bu israf değil midir, iş bilmezlik değil midir? Yazık değil midir, milletimizin parasına? Tribünlerin üzerine yerleştireceğimiz güneş panelleri ile işlevsiz durumdaki stadyum, haftanın yedi günü elektrik üreten bir güneş enerjisi santrali olacak. Otoparklarımızda araçların üzerini güneş panelleri kapatacak dolayısıyla otoparklar da birer güneş enerjisi santraline dönüşecek. Sokak aydınlatmalarını, Aydınlatma Eylem Planı Çerçevesinde güneş enerjisiyle çalışan hava ve gürültü kirliliğini tespit eden, ücretsiz wifi sağlayan bir yapıya dönüştürecek ve güvenlik sorunu yaşanan sokaklarda kameralı olacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.”

“İSTANBUL’UN 3 BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜ VAR”

İstanbul’un 3 büyük futbol kulübü olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Yeni bir futbol kulübü kurayım, buna paralar, ihaleler, sponsorluklar aktarayım gibi bir derdimiz olamaz. Biz, mevcut kulüplerimizle dayanışma içerisinde amatör sporcularımızın yetişmesi için her türlü altyapı imkanını sağlamakla mükellef görüyoruz kendimizi. Beş yıl içerisinde 30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu projelerini, öncelikle bu hizmetlerden yoksun olan mahallelerimizden başlayarak hayata geçireceğiz. Eski stadyumlarımızda atletizm pistleri olurdu, stadyumlar yenilenirken bu pistleri kaybettik. Şu an İstanbul’da atletizm pisti yok denecek kadar az. 3 yeni atletizm pisti projemizi de hızla hızla hayata geçirecek, bu en temel spor branşını İstanbul’un gençleri arasında yaygınlaştıracağız. İstanbul, olimpiyat sporcularının yetiştiği bir merkez haline gelecek. Önce sporcuyu yetiştireceğiz, olimpiyat oyunları kendiliğinden gelecek zaten, göreceksiniz. Biliyorsunuz gençlerimizin yoğun ilgi duyduğu yeni bir spor dalı var. Yeni nesil arasında E-spor giderek yaygınlaşıyor. E-spor merkezleri kurarak, gençlerimize gerekli altyapı imkanlarını sunacağız. Kuracağımız E-spor ligi ile her kesimden gençlerimizin bu alandaki yeteneklerini geliştirmesini teşvik edeceğiz. Özellikle imkanı olmayan gençlerimizin İBB olarak her zaman yanlarında olacağız. Mobil uygulamalarla İstanbullunun hareketli bir yaşama kavuşması, sporu bir yaşam biçimi hale getirmesi için teşviklerde bulunacağız. Belediyenin hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmelerini sağlayacağız.”

“İSTANBUL KÜLTÜR SANAT MECLİSİ KURULACAK”

‘İstanbul Kültür-Sanat Meclisi’ni kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, “Kent iki kat büyüdü ama tiyatro salonları yerinde saydı. Mevcut 11 adet Şehir Tiyatrosu’nu, iki kat artırıp 22’ye çıkaracağız. Gezici Tiyatro ile tiyatro sahnesini İstanbul’un her mahallesine ulaştıracağız. Kadın ve çocuklar için gündüz ücretsiz gösterimler olacak. Hasanpaşa gibi, Zeytinburnu, Dolmabahçe, Yedikule vb. gazhaneler, endüstri mirasımızın korunması ve İstanbulluların sosyal ve kültürel gereksinimleri doğrultusunda etüt edilerek değerlendirilecek. Düşünebiliyor musunuz, İstanbul gibi önemli bir kentin uluslararası ölçekte marka değerine sahip bir festivali bile yok. İstanbul’u bir festivaller kenti yapacağız. Müzik, Sinema, Tiyatro gibi sanatın her dalından, gastronomi vb. kültürel alanlar, dijital ve teknoloji konulu yeni trendlere kadar çok sayıda festivali ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kente kazandıracağız.” diye konuştu.

“TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANACAK”

İstanbul’un yarısı kadar tarihi değeri, doğal güzelliği olmayan kentlerin İstanbul’un iki katı kadar turist çekebildiğini ve daha büyük oranlarda turizm geliri elde edebildiğini öne süren İmamoğlu, “Londra, Paris, New York gibi şehirler kendi nüfuslarının iki katı turiste sahipken İstanbul kendi nüfusunun 3’te 2’si kadar turiste ev sahipliği yapıyor. Bizim neyimiz eksik. Aksine fazlamız var. Turizm sektörü, yıllardır sahipsiz, dertlerine kulak veren, çözüm arayan, yanlarında duran bir yetkiliye ulaşamamaktan yorgun düşmüş. Ortak aklı harekete geçirip ilk iş olarak ‘Turizm Master Planı’nı hazırlayacağız. İBB, turizm konusunda tam bir moderatör olacak. Turizm sektörü için imkan ve ortam sağlayacak. Uluslararası kültür ve sanat festivalleri, uluslararası müzik festivalleri, spor etkinlikleri, marka festivalleri, dijital festivaller, uluslararası e-spor etkinlikleri, tiyarto ve sinema festivalleriyle İstanbul, sadece yakın coğrafyamız için değil, tüm dünya için gerçek bir çekim merkezine dönecek. İstanbul’un kendi Broadway’i olacak. Yabancı ziyaretçiler İstanbul’a geldiklerinde sadece tarih ve mutfak için gelmeyecek, aynı zamanda kültür ve sanat etkinlikleri için de gelecek. Size söz veriyorum İstanbul, çeşitlenen turizm türleriyle, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir kent olacak. İstanbul dünyanın en çok ziyaret çeken ilk 3 metropülü arasına girecek.

Doğa turizmi, spor turizmi, kongre turizmi gibi alternatif turizm türlerini destekleyeceğiz. Turistlere özel İstanbul Kartla, yabancı misafirlerimiz, kent içinde kolayca hareket edebilecek ve ulaşım, kültür, sanat vb. tüm hizmetlerden gönül rahatlığıyla yararlanabilecekler. 15 yeni müze kazandıracağız İstanbul’a. Doğa tarihi müzesi, Müzik müzesi, Hemşehri müzesi, Mimar Sinan Mimarlık Müzesi bunlardan sadece birkaç tanesi. Gezi rotaları oluşturacağız. Düşünebiliyor musunuz, Mimar Sinan gibi bir değerimizin İstanbul’umuza kazandırdığı eserleri gezmek isteyenleri yönlendirecek bir rotası, bir rehberi bile yok bu kentin. Daha nice sanatçımız, şairimiz, yazarımız var. Tarihi surlar, çevresiyle birlikte ele alınıp, Çin Seddi gibi üzerinden yürünülebilen bir rotaya dönüşecek örneğin. Göreceksiniz, kruvaziyerle gelen turist o gemiden inecek, kentin içerisinde dolaşacak, esnafla ilişki kuracak. Bu kentin kültürünün, sanatının, müzelerinin, restoranlarının tadını alacak ve insanlarımızın hoşgörüsüne, misafirperverliğine hayran kalıp öyle dönecek ülkesine. İstanbul’u tarihle ve denizle yeniden buluşturacağız. Haliç, Harem ve Küçükçekmece Gölü’nde yapacağımız düzenlemelerle yeni aktivite alanlarıyla, hem İstanbul halkı, hem de bu kenti ziyaret eden her yerden insanın denizi ve tarihi en güzel şekilde hissedeceği alanlara dönüştüreceğiz.

Tarihi Yarımadayı yaşamın canlılığından koparmadan, turizme kazandırırken; mutlaka ama mutlaka koruyacağız. Koruma amaçlı imar planı yeniden üretilecek, İstanbul Tarihi Silueti Koruma Planı yapılacak. Tarihi Yarımada’daki Sultanahmet, Beyazıt, Aksaray gibi meydanlar, Surlar, Hendekler, Sur kapıları, Sirkeci Garı, Süleymaniye, Hanlar Bölgesi gibi birçok özel ilgi alanları, çağdaş yaklaşımlarla düzenlenecek. Kültürel mirasımızı koruyacak, turizmi hak ettiği noktalara taşıyacağız. Böylelikle istihdam artacak, esnaf kazanacak. Ekonomimiz büyüyecek.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ”

Turizm sektörünün yanı sıra, İstanbul’un sektörel gelişme bölgelerini yerleşim yerleri ile ilişkilendirerek topyekun bir kalkınma sağlayacağız. İstanbul’da belirlediğimiz Turizm, Tarım, Ticaret ve Hizmet, Sanayi, Finans, Lojistik, Enerji sektörlerinde uzmanlaşmış bölgeleri yerleşim alanları ile birlikte ele alacak ve bu bölgelerde gerekli altyapı yatırımlarını yaparak bu sektörleri destekleyeceğiz. Özellikle imar planlarından kaynaklı istikrarsızlıkları, belirsizlikleri derhal ortadan kaldıracağız. Böylece İstanbul’u mutlu insanların kenti yapma hedefimizde istihdam sorununu çözeceğiz.

İstanbul’un 150 kırsal mahallesi yani eski adıyla köyleri organik tarım üretiminin ve aynı zamanda doğa ve kıyı turizminin merkezi olacak. Silivri, Çatalca, Eyüp, Şile ve Büyükçekmece ilçelerimiz İstanbul’un belki de en değerli yerleşimleri olacak. Aynı atılımı sanayide ve özellikle yüksek teknolojiye dayalı üretimde de sağlayacağız. Verimli yatırımlarla hem ekonomiyi güçlendirecek hem istihdamı arttıracağız. Katma değeri yüksek sektörler önceliğimiz olacak. Özellikle ileri düzey teknolojiyle, inovasyona dayalı, ar-ge ve bilişim vadileri ile kirletici olmayan sanayiyi destekleyecek, yerel ekonomiyi güçlendirerek, İstanbul’un küresel rekabet gücünü arttıracağız.

Kartal ve Gaziosmanpaşa’da yapacağımız Bilişim ve Üretim Vadileri ile buradaki mevcut sanayi tesislerini inovasyonla destekleyecek, uluslararası düzeyde gelişmesini sağlayacağız. Kadıköy yaratıcı endüstrilerin yoğun bulunduğu bir ilçe. Burada kuracağımız Yaratıcı Endüstriler Merkezi ile bu potansiyeli açığa çıkaracağız. Esenler Teknokent projesi; bir diğer önemli üretim ve gelişim noktası. İstanbul’a değer katacak, istihdamı arttıracak, gelir düzeyini yükseltecek bütün bu projelerle biz İstanbul halkının refahını yükselterek gelişmiş ülkeler düzeyine çıkaracağız. Türkiye son 5 yılda, yüksek teknolojiye dayalı üretimde 133 milyar dolarlık ithalat yapmasına rağmen, sadece 25 milyar dolarlık ihracat yapabildi. Bu durumu tersine çevirmek zorundayız. İstanbul’u bir dijital üretim merkezi haline getirip, dijital bir seferberlik başlatacağız. Üniversitelerimiz var, İstanbul’da ve dünyanın birçok başka yerinde ikamet eden yetişmiş insan gücümüz var. Bu seferberliği başlatarak ve İstanbul’u yaşanabilir bir kent kılarak; yaşadığımız coğrafyada yetenekli, birikimli insanların gelip çalışmayı ve yaşamayı tercih ettiği bir kent haline gelebiliriz. Gençlerimiz kendi özgün markalarını yaratabilir, küresel şirketlerle işbirliği sağlayabilir. İstanbul gerçekten küresel bir kent, katma değer yaratan bir çekim merkezi haline gelebilir. İşte biz bu seferbeliği, tam da Esenler’den, Esenyurt’tan, Kartal’dan, Gaziosmanpaşa’dan başlatacağız. ‘Kent Enstitüleri’ni tam da bu yeni işgücünün kapasite olarak gelişebilmesi için kuracağız.

Bugün sizlere burada sunduğum çözümler ve projeler birbirinden bağımsız, rastgele sıralanmış konular değil. Biz bu hedefleri, bu projeleri bir gelecek öngörüsüyle ortaya koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Vizyonu olmayan bir kentin herhangi bir hikayesi olamaz.” diyen İmamoğlu, “Hedefi olmayan kentler, geride kalır, spekülasyona açık hale gelir; buralarda eşitsizlik, yoksulluk, israf ve kayırmacılık ön plana çıkar. Böyle bir gidişatın bizi ileri götüreceğini düşünmek, kendimizi kandırmak olur. İstanbul için elbette 2030 – 2050’ye dair vizyonlarımız ve ilkelerimiz var. Ve gelecek tahayüllünü toplumun tüm kesimleriyle paylaşıp, katılımcı bir şekilde geliştireceğiz.

Peki tüm bunları nasıl başaracağız? Elbette ki, tüm İstanbullularla birlikte gerçekten katılımcı bir demokrasiyi bugünden inşa ederek. Demokrasisi gelişmemiş bir kentin bugünün koşullarında sorunları doğru bir şekilde çözmesi, ekonomik ve teknolojik kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Demokrasisi gelişmemiş, şeffaf yönetime sahip olmayan, hesap vermeye yanaşmayan bir kente ne yatırımcı gelir ne turist gelir. Mahalleden başlayarak kentin tamamına yönelik katılım süreçlerini işleteceğiz. Muhtarlarımız ve mahalle meclislerimizle, o mahallede hangi yatırıma öncelik verilecek, hangi planlar, hangi projeler gerçekleşecek; birlikte karar vereceğiz. ‘İBB Mahalle Yönetişim Müdürlüğü’nü kurup bu alanda ciddi bir koordinasyon sağlayacağız. ‘Bölge Masaları’ kuracağız ortak sorunları olan ilçelerde, ortak çözümler geliştireceğiz. ‘

Katılımcı İstanbul Belediyesi’ (KİB) mobil ve online platform ile tüm İstanbul halkının karar süreçlerine katılımını sağlayacağız. Herkesin bu kent üzerinde söz hakkı olacak. Hem yüz yüze ilişkilerin gelişebileceği kamusal alanları oluşturacağız, hem de teknolojik iletişim olanaklarıyla halkımıza katılım imkanı sunacağız. Görüyorsunuz ya, geleceğe ilişkin ortaya koyduğumuz vizyonu gerçekleştirmek için de bugünden adımlarımızı atmak zorundayız. İstanbul maalesef çok vakit kaybetti. Ama bizim enerjimiz, birikimimiz, inancımız ve coşkumuz yerinde. Açığı hızla kapacağız. 16 milyon İstanbullu ile başaracağız. Tüm bunları hayata geçirebilecek, her geçen gün büyüyen ekibimiz, uzman kadromuz var.” ifadelerini kullandı.

“İBB’YE BAĞLI ÇALIŞANLARIN MESAİSİ SEÇİM MESAİSİ OLMUŞ DURUMDA”

Daha önce Belediye personelinin zorla mitinglere götürülmeyeceğini söylediğini hatırlatan İmamoğlu, “Ama duyuyoruz ki, bırakın mitingi, İBB personeli seçim çalışması yapmak üzere ev ev, sokak sokak görevlendiriliyor. İBB’nin iştiraklerine bölge bölge görevler verilmiş, İSBAK Bayrampaşa’ya, BİMTAŞ Beyoğlu’na seçim kampanyası yapmak üzere görevlendirilmiş. İBB’ye bağlı pek çok kurumda çalışanların mesaisi, seçim mesaisi olmuş durumda. Devletin makam araçları, şirket araçları hepsi sahada. İnanın, bu kadar ileri gidebileceklerini gerçekten tahmin etmemiştim. Dün, İBB çalışanlarına yaptırılan basın açıklamasına baktığınızda, bu ülkede partizanlığın geldiği noktaya bakıyorsunuz ve bu ülkede yapılanlar adına utanıyorsunuz. Merak etmesinler, biraz daha sabır göstersinler. Benim yönetime gelmemle birlikte onlara da söz veriyorum; herkes artık kendi yeteneği ve mesleği gereğince sadece işini yapacak. Görevi, sadece 16 milyona ve İstanbul’a hizmet etmek olacak.

Bir avuç insana değil, kirli bir israf düzenine değil, 16 milyon İstanbulluya eşit ve adil hizmet… Bu, benim projelerimin, vaatlerimin temelidir, özüdür, ruhudur. İstanbul’un kentsel gelişimine sağlıklı bir yön verecek, bu kenti yaşanabilir hale getirecek olan anlayış budur. 24 Haziran’dan itibaren yalnızca bir yönetim değişikliği değil, büyük bir anlayış değişikliği yaşanacak İstanbul’da. İnsana saygıyı, kente özeni temel alan bir anlayış İstanbul’da hayatın her alanında hakim olacak. Konuşmama başlarken de söylediğim gibi, bu mücadelede Ekrem İmamoğlu’nun yanında olmak demek; doğrunun, hakkın ve haklının yanında olmak demektir. Etnik kökeni, inancı, sosyal, ekonomik ve politik konumu ne olursa olsun herkesin bu oyunu bozması gerekiyor. AK Partili, MHP’li, CHP’li, İyi Partili; HDP’li, BBP’li, SP’li, DSP’li, Vatan P’li ayrımı olmaksızın 16 Milyon İstanbullu bu oyunu bozduğu zaman kazanan CHP olmayacak… Kazanan Ekrem İmamoğlu olmayacak… Kazanan 16 milyon İstanbullu olacak… Kazanan demokrasi olacak… Kazanan hak, hukuk, adalet olacak… Kazanan tüm Türkiye olacaktır. Demokrasimiz güçlenecek, birlik ve beraberliğimiz pekişecek. Türkiye birliğine ve kalkınmasına giden yolun kapıları açılacaktır.Kardeşliğin, kucaklaşmanın iktidarında her şey çok güzel olacak.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.