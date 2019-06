Ekrem İmamoğlu ‘Kentsel Gelişim Çözümleri’ni açıklıyor: Konut müjdesi

İmamoğlu, 'Sosyal konut projeleri başlayacak. Dar gelirli aileler, işlerine yakın yerlerde, merkezi yerlerde 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek. Burada devreye KİPTAŞ girecek. İlk etapta 15 bin daire sosyal konut projesine alınacak' dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

23 Haziran seçimi normal bir seçim değildir. Hak gaspları ile dolu olağanüstü bir seçimdir. Normal seçimler 31 Mart’ta yapılıp sonuçlanmıştır. 31 Mart seçimini kaybedenler bu sonucu hazmedemişlerdir ve 16 milyon insanın hakkını gasp etmişlerdir.Hazım meselesi çok önemli. Tüm milletin gözlerinin önünde seçimler gasp edilmiştir. Bize mazbatayı vermeye yanaşmayan bu ülkenin yöneticileri hukuku katletmişlerdi. Kesinlikle pes etmedik, etmiyoruz. Herkes iyi bilsin ki 23 Haziran seçimleri sadece iki rakibin mücadelesi değildir. Bu seçimin kendi nefsinin peşine düşenlerle milletin hakkını arayanların mücadelesi olduğunu kimse unutmamalıdır.

‘İSTANBUL’LA İLGİLİ HERHANGİ BİR DETAY HAKKINDA HİÇ FİKRİNİZ VAR MI?’

Buradan uzmanlara, medya mensuplarına, ilçe belediye başkanlarına, herkese soruyorum. İstanbul’la ilgili herhangi bir detay hakkında hiç fikriniz var mı? İstanbul gibi bir şehrin kaderi böyle mi belirlenir? Bir avuç insan rantı ele geçirdi.

İstanbul bu yaşanabilir çevreye çoktan unuttuğu bir kavramla kavuşacak. Tüm kesimlerle birlikte doğru planlama yaparak geleceği birlikte kuracağız. Bilimsel verilerle, uzmanlarla durum tespiti yapacağız. Herkes taşın altına elini koyacak. Kenti bir bütün olarak ele alıp stratejik planları hep birlikte yapacağız.

‘İMAR YOLSUZLUKLARI İLE NE YAZIK Kİ İSTANBUL’A İHANET ETTİLER’

İmar yolsuzlukları ile ne yazık ki İstanbul’a ihanet ettiler. Bu muhteşem emanete ihaneti hep birlikte engelleyeceğiz. İstanbul yarın deprem olacakmış gibi hazır olması gereken bir kent. Zaman kaybediyoruz. Yapacak çok işimiz var. Birçok haberi de yapıldı. İstanbul’un toplanma alanları imara açıldı. Hangi kurumun nereye, nasıl müdahale edeceği bile belli değil.

Afet bilgi sistemi tüm İstanbul’da yürürlüğe girecek. Yeni meydanlar ve kamuya kazandırılacak yerler ile afet toplanma alanları oluşturacağız. İlk yardım eğitimi almayan kimse kalmayacak. Beylikdüzü’nde yaptık, İstanbul’da da yapacağız. İstanbul’un mahallelerde türlü türlü sıkıntılar mevcut. İnsanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor. Vatandaşımızın bu tedirginliğini ortadan kaldıracağız. İstanbulluya yerinde yaşama garantisi alacağız. İBB olarak kimseyi yalnız bırakmayacağız. Garantör görevini kendimiz sağlayacağız.

‘MAHALLE ÇÖZÜM MERKEZLERİ AÇILACAK’

Mahalle çözüm merkezleri açılacak. Mahalle meclisleri ile birlikte karar vereceğim. Ben yaptım, oldu yok. Kentsel dönüşüm fonu oluşturacağız. Rant değeri yüksek olan yerlerden düşük olan yerlere kaynak aktarımı olacak. Sosyal konut projeleri başlayacak. Dar gelirli aileler, işlerine yakın yerlerde, merkezi yerlerde 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek. Burada devreye KİPTAŞ girecek. İlk etapta 15 bin daire sosyal konut projesine alınacak.

TAPU VE KONUT MÜJDESİ

KİPTAŞ güvencesi ile vatandaşımız evlerine kavuşacak. Dar gelirli aileler merkezi yerlerde 1000 TL’ye oturabilecekler. İBB’nin dar gelirlilere yönelik somut bir politikası yok. Bu şehrin yoksullarının barınma sorununu çözeceğiz. İstanbul’un her iki yakasında İBB’nin mülkiyeti olan yerlerde 15 bin konut üretilecek. Bu bölgelerdeki kira fiyatları da makul seviyede olacak.

‘AYNI İLÇELERE METRO VAADİ VERMEKTEN SIKILMIYOR MUSUNUZ?’

Halk sağlığı problemi var. Çocuklar asbest sıkıntısı yaşanıyor. Halkımızın, en çok da çocuklarımızın sağlığını korumak çok önemli. Trafik çilesi de hızlı çözümlememiz gereken bir alan. Ulaşımı yönelik çok sayıda proje gündeme geldi. Bunlar içinde başarılı, başarısız ve israflısı var. Ulaşım sorunu her geçen gün daha kötüye gidiyor. İstanbul’da ulaşım sorunu ile baş edecek enerjimiz var. İlk işimiz bizim metro olacak. 2014 hatırlayın her yerde metro dediler. Ne oldu biliyor musunuz? 5 yılda sadece 30 kilometre açabildiler. Her seçim dönemi aynı ilçelere metro vaadi vermekten sıkılmıyor musunuz?

‘İDO’YU NEREDEYSE İFLAS NOKTASINA GELDİ’

Yıllardır ihmal edilen konulardan biri deniz ulaşımı. Uzman olan arkadaşlarımızın yönetimde olduğu süreçte şehirdeki deniz ulaşımını yüzde 8’den yüzde 3’e düşürmüş durumdalar. Tuzla’dan Büyükçekmece’ye iskeleler açacağız. İDO’yu neredeyse iflas noktasına kadar götürdüler. Ulaşımı para kazanmak için değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden düzenleyeceğiz. Kentin trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yük boşaltmanın saat kuralı getireceğiz. Boğaz Köprüsü’nden geçişlerde taksi ve dolmuşlardan ücretlerden ücret alınmaması için çalışma yapacağız. Trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği de bu şehirde azalacak