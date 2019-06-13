100 kadından, yeni nafaka tasarısına karşı çıkma çağrısı

Nafaka Hakkı Kadın Platformu, kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip ettiklerini açıkladı. Nafaka hakkının geri alınmasının kadınları güçlendirecek bir adım olamayacağını da vurgulayan kadınlar şu çağrıda bulundu:

“Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin; ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz. Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.”

Ne olmuştu?

Evliliğini bitirmek isteyen tarafların gelir düzeyine göre belirlenen ve karşı tarafa ödedikleri nafaka, Türkiye’de genellikle boşandıktan sonra, erkeğe göre daha eşit olmayan şartlarda hayatına devam etmek zorunda kalan taraf kadın olduğu için, kadınların lehine uygulanıyordu.

Süresiz nafaka, yüksek miktarlar gibi gerekçelerle kadınların nafaka hakkı, 10 Ekim 2018’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Adalet Bakanlığı ile birlikte Ankara Hakimevi’nde düzenlediği “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” programıyla gündeme gelmişti. Bir süredir nafakanın kaldırılması ya da süreli hale getirilmesi Meclisin ve kadınların gündeminde.

Metni imzalamak isteyenler bu form üzerinden ya da [email protected] mail adresinden imzalayabilir.

İmzacılar:

Arzum Onan, Oyuncu

Aslı Tohumcu, Yazar

Ayça Damgacı, Oyuncu

Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci

Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı

Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı

Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı

Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar

Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni

Ayşenur Arslan, Gazeteci

Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar

Banu Güven, Gazeteci

Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu

Birhan Keskin, Şair

Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili

Buket Uzuner, Yazar

Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar

Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri

Candan Yıldız/ Gazeteci

Ceren Moray, Oyuncu

Deniz Durukan, Şair/Yazar

Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen

Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar

Elif Ilgaz, Gazeteci

Fatma Akdokur, Akademisyen

Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist

Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı

Feyhan Güver, Karikatürist

Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar

Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen

Gaye Boralıoğlu, Yazar

Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili

Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı

Gila Benmayor, Gazeteci

Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu

Gülay Batur, Karikatürist

Hatice Meryem, Yazar

Hazal Kaya, Oyuncu

Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen

Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı

Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar

İlkay Akkaya, Müzisyen

İlke Kodal, Balerin

Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar

Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi

Lale Orta, Hakem

Latife Tekin, Yazar

Leman Sam, Müzisyen

Leyla Selen Uçer, Oyuncu

Mehveş Evin, Gazeteci

Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili

Melis Alphan, Gazeteci

Meral Tamer, Gazeteci/Yazar

Mualla Kavuncu, Akademisyen

Müjde Ar, Oyuncu

Nalan Kuruçim, Oyuncu

Nazan Kesal, Oyuncu

Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları

Necla Zarakol, İş İnsanı

Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen

Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı

Nevşin Mengü, Gazeteci

Nilay Yılmaz, Spor Yazarı

Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı

Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar

Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı

Nurcan Akad, Gazeteci

Oya Baydar, Sosyolog/Yazar

Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı

Özge Özpirinçci, Oyuncu

Özlem Yüzak, Gazeteci

Pelin Esmer, Yönetmen

Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar

Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar

Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist

Selin Şekerci, Oyuncu

Sema Kaygusuz, Yazar

Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Seray Şahiner, Yazar

Serfiraz Ergun, Gazeteci

Sıla Türköne, Sosyolog

Şebnem Sönmez, Oyuncu

Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili

Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar

Şirin Payzın, Gazeteci

Tilbe Saran, Oyuncu

Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili

Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist

Ümit Boyner, İş İnsanı/ TÜSİAD Eski Başkanı

Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü

Yasemin Göksu, Müzisyen

Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı

Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar

Yıldız Ramazanoğlu, Yazar

Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili

Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar

Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar

Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf

Zuhal Olcay, Oyuncu

(Medyascope)