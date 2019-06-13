Hrant Dink davasında yeni gelişme



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi kapsamında yeniden görülen davaya bugün Çağlayan Adliyesi'deki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) devam edildi.

Cinayette ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 93. duruşmasında bugün dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk'un dinlenmesi bekleniyordu.

Duruşma Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ndeki (UYAP) bir arıza nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat geç başladı ve yargılama canlı kayıt yapılamaması üzerine eski usul yazdırılarak yapıldı.

UYAP sistemindeki arıza nedeniyle Güngör dinlenemedi

MİT görevlileri Yılmaz ve Selçuk için kuruma yapılan yazıya MİT'in cevap vermemesi üzerine bu şahısların ifadeleri alınamadı. Vali Yardımcı Ergun Güngör ise Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS bağlantısı için hazır bulundu fakat UYAP sistemindeki arıza nedeniyle mahkeme başkanı Emre Efe Şimşek, Güngör'ün bir sonraki celsede dinlenmesine karar verdi.

Savcı dokuz sanığın bazı suçlardan olan dosyasının ayrılmasını talep etti

Ara karar öncesi mütalaasını veren Savcı Mehmet Yeşilkaya tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. İlk dava sanıklarından Yasin Hayal, Osman Hayal, Erhan Tuncel, Ogün Samast, Ahmet İskender, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal'ın bazı suçları yönünden zaman aşımı nedeniyle ve toplanacak delil kalmadığından dosyanın tefrikini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Ali Fuat Yılmazer ve Muharrem Demirkale tahliye talebinde bulundu. Ev hapsindeki Ali Öz ise, hakkında denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ise 11 Haziran'da mahkemeye verdiği dilekçede 10 kişinin dinlenmesini talep ettiğini belirterek mahkemenin bu kişilerin dinlenmesi yönünde karar vermesini istedi.

Karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, verilen aranın ardından ara kararını açıkladı.

Dokuz sanığın dosyası ayrıldı

Buna göre mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve savcının mütalaa ettiği şekilde dokuz kişinin ilgili suçlardan olan dosyasının ayrılmasına karar vererek, esas hakkında mütalaa hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.