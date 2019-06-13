İzmir'de korkutan yangın: 3 katlı apartman ile ev kül oldu

İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yagın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye görevlileri ile orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bir helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yine çok sayıda orman işçisi de bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

3 KATLI APATMAN İLE TEK KATLI EV YANDI



İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir- Çeşme Otoyolu'nun kenarındaki zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin sıçradığı Eğitim Mahallesi Mevlana Sokak'taki 3 katlı apartman ile tek katlı ev, tamamen yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, aynı bölgedeki 5 apatman boşatıldı. Dumandan etkilenen 1 kişinin, müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi.