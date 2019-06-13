Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında sanığın Berfin Yıldız'a karşı 'Tasarlayarak öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla konut dokunulmazlığını İhlal' suçlarını işlediğini belirtti. Savcı, sanığın Aziz Başaran'a karşı ise 'Öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini ifade etti. Mütalaada ayrıca suçların haksız tahrik atında işlemediği belirtildi. Mütalaada sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'Silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesi istendi. Böylece, Cihat Kaycı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi.

Mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Kaycı, "Karar duruşması olmadığı için ve avukatlarım bulunmadığı için, savunmamı avukatlarımın huzurunda karar duruşmasında yapmak istiyorum" dedi.

Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.