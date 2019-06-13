Seçim hâkimlerine HSK’den inceleme

HSK’nin son kararnamesinde İstanbul’daki ilçe seçim kurulu başkanlarının bazılarının başka illere atandığı öğrenildi. Ancak bu hâkimlerin seçim bitene kadar görevine devam edecekleri belirtildi.

Suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bazı sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmediği gerekçesiyle iptaline karar veren YSK, “bu usulsüzlüğü” gerçekleştirdiği gerekçesiyle İstanbul’daki 13 ilçe seçim kurulu başkanı hakkında 31 Mayıs’ta HSK’ye suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçenin ekinde, seçime ilişkin iptal kararı da gönderilmişti.

YSK’nin başvurusunu görüşen HSK Birinci Daire, 13 hâkim hakkında inceleme kararı aldı. Karar uyarınca başmüfettiş görevlendirildi. Başmüfettişin raporu sonrasında hâkimlerle ilgili soruşturma talep edilip edilmeyeceği netleşecek.

Soruşturma açılıp açılmayacağına ve hâkimlerin açığa alınıp alınmayacağına ise HSK İkinci Daire karar verecek. Öte yandan HSK Birinci Dairesi’nin 31 Mayıs’taki kararnamesiyle İstanbul’da bazı seçim hâkimlerinin başka illere atandığı öğrenildi. Ancak HSK kaynakları, bu hâkimlerin istemeleri halinde seçim bitene kadar görevine devam edebileceklerini kaydetti.