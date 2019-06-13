İki gazeteciye tahliye ve ev hapsi



Gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp, gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 19 Nisan 2018’de tutuklanmışlardı. Gazeteci Semiha Şahin, “Örgüt propagandası dediğiniz yaptığım haberleri paylaşmam, 2911’e muhalefet dediğiniz mesleğim dolayısıyla takip ettiğim eylemler. Okunan mütalaa davanın başından beri söylediğim gibi muhalif gazetecileri cezalandırmak için yapılan yargılamaların bir parçasıdır” demişti. gerekçe gösterilerek 19 Nisan 2018’de tutuklanmışlardı. Gazeteci Semiha Şahin, “Örgüt propagandası dediğiniz yaptığım haberleri paylaşmam, 2911’e muhalefet dediğiniz mesleğim dolayısıyla takip ettiğim eylemler. Okunan mütalaa davanın başından beri söylediğim gibi muhalif gazetecileri cezalandırmak için yapılan yargılamaların bir parçasıdır” demişti.