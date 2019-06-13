Yıldırım’ın TV yayınındaki ‘İSPARK kurgusu’nu elindeki dosyalar ele verdi!

23 Haziran seçimleri için kampanyaya devam eden Binali yıldırım 2 Haziran Pazar akşamı Star ve NTV ortak yayınına katıldı.

Artı TV’nin haberinde, Binali Yıldırım’a İspark hakkındaki soruların önceden verildiği öne sürüldü. Yıldırım’a programda İSPARK ile ilgili sorular yöneltiliyordu. Tam bu sırada Yıldırım'ın elindeki dosya kameranın da göreceği açıyla ekrana gelince dosyada “İspark Soruları” yazdığı görüldü.

Yıldırım jet hızıyla sorulara yanıt verirken yanlışlıkla sıradaki soruyu da moderatör sormadan yanıtladı.