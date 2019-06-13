Yıldırım’ın TV yayınındaki ‘İSPARK kurgusu’nu elindeki dosyalar ele verdi!

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’a 2 Haziran’da NTV televizyonunda katıldığı canlı yayından önce İspark ile ilgili soruların verildiği iddia edildi. Mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Yıldırım ile yapacakları canlı yayına ilişkin Yıldırım’ın soruları önceden görmek istediğini açıklamıştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 08:45

[Haber görseli]23 Haziran seçimleri için kampanyaya devam eden Binali yıldırım 2 Haziran Pazar akşamı Star ve NTV ortak yayınına katıldı.

[Haber görseli]Artı TV’nin haberinde, Binali Yıldırım’a İspark hakkındaki soruların önceden verildiği öne sürüldü. Yıldırım’a programda İSPARK ile ilgili sorular yöneltiliyordu. Tam bu sırada Yıldırım'ın elindeki dosya kameranın da göreceği açıyla ekrana gelince dosyada “İspark Soruları” yazdığı görüldü.

Yıldırım jet hızıyla sorulara yanıt verirken yanlışlıkla sıradaki soruyu da moderatör sormadan yanıtladı.

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