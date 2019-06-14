Endemol Shine’ın iflas başvurusuna mahkeme “dur” dedi

2017 yılı Temmuz ayında borca batık olduğu iddiasıyla mahkeme iflas başvurusunda bulunan Endemol Shine’a mahkemeden şok bir karar geldi.

Mahkeme tarafından Endemol Shine’ın borca batıklık iddiasının araştırılması için atanan uzman bilirkişi heyeti, 30 Mayıs 2019 tarihli bilirkişi raporunda; şirketin öz kaynaklarının 31 Mart 2019 itibarıyla 55.3 milyon TL olduğunu, borca batık olmadığını, karlı ve borçlarını ödeyebilen bir yapıda olduğunu ve alacaklıların alacaklarına kavuşması bakımından herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını 11 Haziran 2019 tarihinde 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sundu.

Bu rapor, Endemol Shine avukatlarının ve yetkililerinin iddialarının aksine Endemol Shine Türkiye’nin iflasının hukuken ve finansal olarak mümkün olmadığını ortaya koydu.

Şirketin eski CEO’su H. Hakan Eren de twitter’dan yaptığı paylaşımla “En başından beri ifade ettiğimiz doğruların bilirkişi heyetince de kabülü ile Endemol Shine Grubu’nun maskesi tamamen düşmüştür” ifadesini kullandı.

Yarı ortağı 21st Century Fox, diğer ortağı Amerikalı yatırım fonu Apollo Global olan Endemol Shine Grubu, son dönemde ortakları tarafından satılmak istenmiş ancak içinde bulunduğu finansal durum sebebiyle şirkete alıcı çıkmamıştı.

Fox’u geçen ay 74 milyar dolara satın alan dünya devi Disney’in bu rapor sonrasında nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası