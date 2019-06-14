Türk askerine "eşek" diyen Akitçi dövüldü mü?

Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın dövüldüğü iddia edildi.

Milat yazarı Serdar Arseven’ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda,“Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet”ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine “eşek” demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.