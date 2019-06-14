Eski HDP'li vekil Ferhat Encü tahliye edildi

HDP'li eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Kandıra Cezaevi’ne giden Encü’nun avukatları tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan işlemlerin ardından Encü cezaevinden çıktı.

Encü, 2017 yılının Şubat ayında da tahliye edilmiş, iki gün sonra tahliyesine yapılan itiraz sonucunda yeniden tutuklanmıştı. Encü, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna aykırılık, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve örgüte üye olma” suçlamalarından 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.