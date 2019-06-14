2 kadın arkadaşına üniforma giydirip, bütün gece devriye yaptırdı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Çekmeköy'de jandarma ekiplerinin gece devriye ve kimlik kontrolü yaptığı yerde yaşayanlar alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaştı.

Kadın astsubay çalışmadığı bilinen karakolun devriye aracında bir uzman çavuş ve 2 kadın jandarma vardı.

MAHALLELİNİN 'HAYIRLI OLSUN' TELEFONU ORTAYA ÇIKARDI

Duruma şaşıran mahalleliler, ertesi gün karakol komutanını arayarak "Ataması yapılan 2 kadın astsubayımıza hayırlı olsun" dediler. Aldığı telefonla şaşıran karakol komutanı 2 kadın astsubay iddiasını araştırdı ve uzman çavuşun aracına 2 kadın aldığını tespit etti.

JANDARMA YELEĞİ GİYDİRDİ, DEVRİYEYE ÇIKARDI

Uzman çavuşun, kadın arkadaşlarını sadece arabaya almakla kalmadığı, ayrıca karakola götürerek jandarma yeleği giydirdiği ve göreve çıkardığı anlaşıldı.

Olay günü üniforması gerçek ama kendisi sahte kadın astsubayların bazı araçlarda arama yaptığı da ortaya çıktı.

'DUYGUSAL BOŞLUKTAN, GAFLETLE KABUL ETTİM'

Olayın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, görevli personellerin ifadesini aldıktan sonra uzman çavuş hakkında dava açtı.

Uzman çavuş ise ifadesinde olaya 'duygusal boşluğun' sebep olduğunu söyledi:

"Olay günü yanımda olan kadınlarla 3 gün önce devriye sırasında tanıştım. Kadınlardan biri televizyoncu olduğunu söyledi. 'İhtiyaç olur' diye telefon numarasını verdi. Olay gecesi devriyeye çıkmıştım. Gece saat 1 sıralarında fotoğraf çekerek durumumu paylaştım. Bunun üzerine durumu gören kadın arkadaşım beni aradı ve 'devriyeye çıkmak istiyorum beni alabilir misin?' dedi. Ben de duygusal boşlukta olduğumdan dolayı bir anlık gafletle kabul ettim. Sonra karakolda kıyafet giydirdikten sonra diğer arkadaşını da alıp devriyeye çıktık."

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede kadınların isteği doğrultusunda hareket ederek resmi kıyafet giydirdiği, bunu da duygusal ve şahsi yakınlık nedeniyle yaptığı anlatıldı.

Uzman çavuşun 'görevi kötüye kullanma' suçundan iki yıla kadar hapis cezası isteniyor.