Yol çöktü, kamyonet çukura düştü: Sürücü ağır yaralı

Adana'da 6 dekar orman kül oldu

Adana'da 6 dekar orman kül oldu ADANA'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekarlık alan yandı. Feke ilçesine bağlı Gedikli ve Yeşildüşmüş mahallelerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büy…