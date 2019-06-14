Amasya Genelgesi’nin 100. yılı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Amasya Barosu, Amasya Genelgesi’nin yayımının 100. yıl etkinlikleri kapsamında “Milli Mücadele’de meşruiyet manifestosunun 100. yılında Amasya Genelgesi” isimli konferans gerçekleştiriyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 02:06

Saray Düzü Kışlası’nda bugün 14.00’te başlayacak konferansa TTB Başkanı Metin Feyzioğlu, Amasya Baro Başkanı Melik Derindere ve TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, Anadalu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Şaduman Halıcı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Zekeriya Türkmen ve eski İLESAM Başkanı Mehmet Sarıtaş konuşmacı olarak katılacaklar.

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Amasya Genelgesi’ni Saraydüzü Kışlası’nda hazırlayan Mustafa Kemal Atatürk burada, Rauf Orbay, Refet Bele, A. Fuat Cebesoy ve Cafer Tayyar Paşa’nın yazılı desteğini almıştır.
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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Hüseyin Özbek, Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Refet Bele