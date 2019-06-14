Utanç tablosu: 2018’de doğan her 100 bebekten 1’inin annesi de çocuk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı rapor; Türkiye’de geçen yıl dünyaya gelen yaklaşık 12 bin bebeğin annesinin 17 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu ortaya çıkardı. 2018’de doğan 167 bebeğin annesinin ise 15 yaşın altındaki kız çocukları olduğu belirlenirken geçen yıl doğan 60 bin 164 bebeğin annesi 19 yaşından küçükler. 2003 - 2018 yılları arasında 15 yaşın altındaki çocukların yaptığı doğumların toplam sayısı 15 bin 89 oldu. CHP’li İlgezdi, “Çocuk annelere ilişkin rakamların toplumsal çöküşü gösterdiğini” vurguladı.
Mahmut Lıcalı
Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 01:55

[Haber görseli]- Türkiye’de 2018 yılında dünyaya gelen 167 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu kayıtlara geçerken 11 bin 636 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubunda olduğu belirlendi. Yine 2018 yılında dünyaya gelen bebekler incelendiğinde 48 bin 361 bebeğin annesinin 18-19 yaş aralığında olduğu belirlendi. Başka bir deyişle 2018’de 60 bin 164 bebek, 19 yaşından küçükler tarafından dünyaya getirildi.

- Türkiye’de 2018 yılında toplam 1 milyon 248 bin 847 çocuk dünyaya geldi. Bebeklerin yüzde 0.95’inin annesi 17 yaşın altındaki çocuklar. Başka deyişle 2018’de dünyaya gelen her 100 bebekten birinin annesi 17 yaşın altındaki çocuklardan oluştu.

- 2018 yılında doğum yapan annelerin verileri incelendiği zaman 19 yaş altı doğum yapan annelerin illere göre dağılımında ilk sırayı 5 bin 838 doğumla İstanbul aldı. İstanbul’un ardından Şanlıurfa 4 bin 696 doğumla ikinci sırada, Gaziantep 3 bin 461 doğumla üçüncü sırada. 15 yaş altı doğumun hiç olmadığı 19 yaş altı doğum sayılarına bakıldığında Tunceli, 16 doğum ile son sırada yer aldı.

- AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana çocuk anne utancı son bulmazken; 2018 yılında 15 yaş altında küçüklerin yaptığı 167 doğumla birlikte 15 yaş altı çocukların son 16 yılda yaptığı doğumların sayısı 15 bini geçti.

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Gamze Akkuş İlgezdi