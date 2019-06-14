Utanç tablosu: 2018’de doğan her 100 bebekten 1’inin annesi de çocuk

- Türkiye’de 2018 yılında dünyaya gelen 167 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu kayıtlara geçerken 11 bin 636 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubunda olduğu belirlendi. Yine 2018 yılında dünyaya gelen bebekler incelendiğinde 48 bin 361 bebeğin annesinin 18-19 yaş aralığında olduğu belirlendi. Başka bir deyişle 2018’de 60 bin 164 bebek, 19 yaşından küçükler tarafından dünyaya getirildi.



- Türkiye’de 2018 yılında toplam 1 milyon 248 bin 847 çocuk dünyaya geldi. Bebeklerin yüzde 0.95’inin annesi 17 yaşın altındaki çocuklar. Başka deyişle 2018’de dünyaya gelen her 100 bebekten birinin annesi 17 yaşın altındaki çocuklardan oluştu.



- 2018 yılında doğum yapan annelerin verileri incelendiği zaman 19 yaş altı doğum yapan annelerin illere göre dağılımında ilk sırayı 5 bin 838 doğumla İstanbul aldı. İstanbul’un ardından Şanlıurfa 4 bin 696 doğumla ikinci sırada, Gaziantep 3 bin 461 doğumla üçüncü sırada. 15 yaş altı doğumun hiç olmadığı 19 yaş altı doğum sayılarına bakıldığında Tunceli, 16 doğum ile son sırada yer aldı.



- AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana çocuk anne utancı son bulmazken; 2018 yılında 15 yaş altında küçüklerin yaptığı 167 doğumla birlikte 15 yaş altı çocukların son 16 yılda yaptığı doğumların sayısı 15 bini geçti.