Binali Yıldırım'ın yüzüğündeki taş, Diyanet'e göre harammış

Özdil'in "E hani murdar?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Binali bey önceki akşam gene yandaş televizyona çıktı.

Parmağında kuru soğan büyüklüğünde taşlı bir yüzük vardı.

Belli ki sayın mütedeyyin ahalimize göstermek istiyordu.

Soru soruyormuş ayağıyla lafı dönüp dolaştırıp yüzüğüne getirdiler.

“Oğlumun hediyesi” dedi.

“Üzerindeki taş, Kabe'de yeralan İbrahim Makamı'ndaki taştan koparılmış” dedi.



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Mübarek yüzük yani.

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Peki…

Makam-ı İbrahim'den taş koparabiliyor muyuz?

Kabe'den kafamıza göre taş getirebiliyor muyuz?

Dinen sakıncası var mıdır?

Caiz midir?

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Tesadüfe bakın ki… Bu soru kısa süre önce sayın ahalimiz tarafından sayın diyanet işleri başkanlığımıza sorulmuştu:

“Mekke ve Medine'nin kutsallığına inanarak oralardan taş veya toprak getirmenin sakıncası var mıdır?”

Din işleri yüksek kurulu başkanlığımız, bu soruya, fetva mahiyetinde kelime kelime şu cevabı vermişti:

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“Mescid-i Haram, Meş'ar-i Haram, Arafat başta olmak üzere Mekke, hac ile ilgili rükün ve şartların ifa edildiği yerler olması bakımından müslümanların gönlünde belli bir kutsallığa sahiptir.

Bu kutsallık o bölgelerin taşına, toprağına, bitkisine ve hayvanına değil; bizzat mekanların kendisine aittir.

Dolayısıyla Hicaz'dan teberrük amacıyla toprak veya taş getirmenin herhangi bir dayanağı yoktur. (Serahsî, el-Mebsût, XXX, 161).

Alimlerin büyük çoğunluğu bunu doğru bulmamış, hatta bir kısmı bunun haram veya mekruh olduğunu bile söylemişlerdir (Nevevî, el-Mecmû‘, VII, 454-455).”

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(Merak edenler, din işleri yüksek kurulu başkanlığı'nın resmi internet sitesine girerek “Mekke ve Medine'nin kutsallığına inanarak oralardan taş veya toprak getirmenin sakıncası var mıdır?” sorusunu ve cevabını okuyabilirler. Dilerseniz, yine internette, aynı sorunun Diyanet TV'de yayınlanmış videolu cevabı bile var, seyredebilirsiniz.)

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Yani, meselenin koparma-araklama tarafını boşver, yüzük müzük yaptırıp aksesuar olarak parmağına takmayı da bir kenara bırakalım…

Taş'ı oradan getirmek bile caiz değildir.

Haramdır.

En azından mekruhtur.

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“Çok basit, çaldılar” diyerek seçimi iptal ettireceksin…

Bu seçim “murdar” olmuş diyeceksin…

Sonra da parmağına Kabe'den koparılmış “haram”ı takacaksın öyle mi?