Ünlü oyuncu Ornella Muti'ye hapis cezası

İtalya’da gündem ünlü oyuncu Ornella Muti… 1970’lerde birçok popüler İtalyan filminde rol aldıktan sonra şöhrete kavuşan ve halen devlet tiyatrosunun kadrolu oyuncusu olan Muti, belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Muti’nin 2015 yılından beri görülen davası bugün resmen sonlandı. Muti, 2010 yılında devlet tiyatrosuna bir sağlık raporu göndermiş ve rahatsız olduğu gerekçesiyle bir oyuna katılmamıştı. Fakat raporlu olduğu dönemde Muti’nin St. Petersburg’daki bir galaya katıldığı ortaya çıkmıştı. Galada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ünlü oyuncu Kevin Costner ile birlikte boy gösteren Muti’nin raporunda, “Öksürük ve soğuk algınlığı” ifadesi yazıyordu.

Daha sonra açılan soruşturma kapsamında Muti’ye 2015 yılında 8 ay hapis ve 600 euro para cezası verilmişti. Bu karara itiraz eden Muti’nin talebi doğrultusunda yasal süreç bugün sona erdi. İtalya’nın çok okunan gazetelerinden Corriere Della Sera, Muti’nin 6 ay hapis ve 500 euro ceza aldığını aktardı. Mahkeme, 30.000 euro vermesi durumunda hapis cezasının ertelenebileceği açıkladı. Fakat İtalyan basını Muti’nin bu parayı bulmakta zorlanacağını duyurdu. 2017’de Muti borçları sebebiyle kızı Naike ile Roma’daki evinden kovulmuştu. (Medyatava)