Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan 15 öğrenci beraat etti

Kocaeli Üniversitesi'nde 23 Mart 2016 tarihinde nevruz kutlaması yapmak isteyen bir grup öğrenciye polis ve özel güvenlik görevlileri müdahelede bulunmuştu. Yaşanan arbedenin ardından 15 öğrenci gözaltına alınmıştı.

KocaeliFikir'den Diren Çelik'in haberine göre; Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde 23 Mart 2016 yılında sosyal tesisler önünde toplanan yaklaşık 30 öğrenci nevruz bayramını kutlamak istedi. Polis, kutlamanın izinsiz olduğunu belirterek, sadece basın açıklaması yapılmasına izin verdi. Öğrenciler kutlama yapmak isteyince üniversitenin özel güvenlik görevlileri kalkanlarla öğrencileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Devreye giren Çevik Kuvvet ekibi müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sonrasında 15 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından 15 öğrenci hakkında 2911 sayılı yasa kapsamında yasa dışı gösteri yürüyüşü kabul edilmesi ve katılanların polise dağılmamakta ısrar edildiği iddiasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 4.Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatı ve sanıkların mahkemede savunmalarının ardından dava karara bağlandı. Hakkında dava açılan 15 Koü’lü öğrenci beraat etti.