Ezeli rakipler İmamoğlu'nda uzlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün görevi devraldıktan sonra Saraçhane'de kendisini bekleyen İstanbullulara seslendi. İmamoğlu'nu bekleyenler arasında Trabzonspor ile Fenerbahçe forması giyen ve " "Trabzonsporlu ile Fenerbahçeli'nin nikahını kıyar mısın Ekrem Abi" yazılı döviz taşıyan çift de yer aldı. Çifti fark eden İmamoğlu, kürsüden danışmanlarına talimat verdi. İmamoğlu, "Burada bir Trabzonsporlu ile Fenerbahçeli nikahımızı kıyın diyor. Onların nikahını kıyacağım. Alın telefonlarını..." diye seslendi.