‘Kaçırma olayı MİT’e sorulmalı’

Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz, kamera görüntülerine göre eşinin siyah renkli transporter marka araca bindirilerek kimliği belirsiz kişilerce götürüldüğünü ifade ederek Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ne başvurdu. Olayı araştıran İnsan Hakları Merkezi buna ilişkin rapor hazırladı.

Rapoda, başsavcılığın kayıp şahsın reşit olduğu, kendi iradesiyle evden ayrıldığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği anımsatıldı.Savcılığın olayla ilgili takipsizlik kararı vermesi eleştirilen raporda, “Bu koşullar altında, başvurucunun eşi Mustafa Yılmaz’ın kaçırılmasına ilişkin yetkili makamların yaşamı koruma ödevi ve etkili soruşturma yükümlülüğünün gereğini yerine getirmediği düşünülmektedir” denildi. Savcılığın soruşturmayı yeniden açması istenen raporda, soruşturma makamlarının kaçırma olayının başta MİT olmak üzere güvenlik birimlerine sorulması talep edildi.

Raporda, soruşturmanın hemen yapılması ve bunun kamu denetimine açık olması istenirken raporda “Zorla kaybetmenin devam eden bir ihlal olduğu düşünüldüğünde, yukarıda belirtilen soruşturmaya ilişkin eksikliklerin derhal tamamlanması için soruşturmanın yenilenmesi gerektiği açıktır. Kaybedilme iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmediği saptanmıştır” denildi.