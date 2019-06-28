Ekrem İmamoğlu göreve başladı! İşte ilk tweet'i

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görev başına gelmesinin ilk gününde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul’un deprem, trafik, mülteci gibi konuları başta olmak üzere tüm sorunları için hızlıca çalışmaya başlıyoruz. İlk çalışma günümüzün hayırlı olmasını dilerim. #HayırlıCumalar" mesajını verdi.



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İstanbul’un deprem, trafik, mülteci gibi konuları başta olmak üzere tüm sorunları için hızlıca çalışmaya başlıyoruz. İlk çalışma günümüzün hayırlı olmasını dilerim. #HayırlıCumalar pic.twitter.com/fsSWwpv2Yb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 28 Haziran 2019