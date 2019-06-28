Ekrem İmamoğlu göreve başladı! İşte ilk tweet'i

Görevinin başına ikinci kez gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ilk tweet'ini attı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma, 10:21

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görev başına gelmesinin ilk gününde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "İstanbul’un deprem, trafik, mülteci gibi konuları başta olmak üzere tüm sorunları için hızlıca çalışmaya başlıyoruz. İlk çalışma günümüzün hayırlı olmasını dilerim. #HayırlıCumalar" mesajını verdi.

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