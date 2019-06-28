Yıkılan Sur'un ihaleleri de "kadrolu" şirketlere

Yaklaşık bir buçuk yıl önce "acele kamulaştırma kararıyla" ev sahipleri evlerinden zorla çıkarılan, operasyonlarla 4 bin 500 konutun zarar gördüğü Sur'da TOKİ eliyle yapılan inşaatlar sürüyor.

Kentsel dönüşüm ihalelerini AKP iktidarlarında çok sayıda ihale alan “kadrolu” firmalar kazandı. Bunlardan 57 milyon liralık en büyük ihaleyi İstanbul Havalimanı projesinin bazı bölümlerinin yapımını üstlenen şirket, 31 milyonluk bölümünü ise TOKİ’nin çok sayıda ihalesinde adı geçen bir başka şirket aldı.

BAKANLIK DEVREYE SOKULDU

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Herdem Doğrul, "Sahada ikinci ve üçüncü firmalar çalışıyor. İhaleyi kazanan inşaat şirketleri buraya uğramıyor, ikinci ve üçüncü yüklenici firmalara yaptırıyorlar. İhaleyi alan şirketlerin 'geçici kabulu' Çevre ve şehircilik İlk Müdürlüğü tarafından onaylanmadı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye sokuldu. Yapım işi tamamlanmadan bitmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Konut olarak belirlenen yapıların ise ticari alana dönüştürülerek satışına başlandı" dedi. Doğrul, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Sur'a yılda 5 milyon turist geleceği açıklamasının aldatmaca olduğunu ifade etti.