AKP'nin 'Yeliz'i İBB'deki Atatürk tablosundan rahatsız oldu

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinden tarihi bir galibiyetle çıkan ve mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi, Vali talimatıyla indirilen Atatürk tablosunu tekrar yerine astı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunun duvara asılmasına AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki geldi.Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, "Nerde o çift mavi göz Resimde görülen,sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş 5 yıl sonunda vaad ettiğiniz İSTANBUL'lu bu mu?" ifadelerini kullandı.

Bi sor bakalım “Ananı da al git” mi diyor?

Çamlı'ya Twitter'dan yanıt veren CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, "Bi sor bakalım “Ananı da al git” mi diyor?" diye sordu.



AKP'li Yeliz'e yurttaşlardan tepki yağdı

AKP'nin 'Yeliz'i Ahmet Hamdi Çamlı kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllar şöforlüğünü yapan Ahmet Hamdi Çamlı daha sonra İstanbul'dan milletvekili oldu. AKP'li Çamlı7nın tanınması ise sahte hesapla Meclis'te yaptığı canlı yayın sayesinde oldu.'Yeliz Adeley' ismini kullanan Çamlı, kamerayı kendisine çevirince deşifre oldu.