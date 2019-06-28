Metin Topuz’un tahliye talebine ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen duruşmaya Metin Topuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden getirildi. Duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, eski İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile konsolosluk yetkilileri ile yabancı basın mensupları da izledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilmesi beklenen Feyyaz Öztürk, yurtdışında olduğu gerekçesiyle dinlenemedi.

Cumhuriyet savcısı, İtalya’da olduğu belirlenen Öztürk’ün, istinabe yoluyla ifadesinin alınmasını talep etti.

Savcı, Metin Topuz’un tutuklanmasına yönelik durumların ve kaçma şüphesinin devam ettiğini belirterek, tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini istedi.

Topuz ve avukatları ise uzun tutukluluk süresinin hukuka uygun olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Topuz’un tutuklanma gerekçelerinin devam ettiği, tanığa baskı yapma ihtimalinin de olduğunu belirterek, tahliye talebini reddetti. Duruşma 18 Eylül’e ertelendi.