AKP'li Körfez Belediyesi 'kriz var' dedi, bursları kesti

Kocaeli'nin AKP’li Körfez Belediyesi, Günışığı Derneği'nin aracılığıyla öğrencilere verdiği 150 TL'lik burs desteğini kesti. Öğrenciler burslarının kesildiğini Körfez Belediyesi tarafından telefonlarına atılan mesajla öğrendi.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli’ne bağlı AKP'li Körfez Belediyesi, belediyelerin öğrencilere burs verememesi üzerine Günışığı Derneği isimli bir dernek kurarak 3 bin öğrenciye burs sağlıyordu.Geçtiğimiz yıl 3 bine yakın öğrenciye aylık 150 lira burs veren belediye, bu yıl da burs vermeye devam edeceğini duyurmuştu. Her sene ekim ayı sonu, kasım ayı başı gibi açıklanan bursların bu yıl da aynı şekilde olacağı bildirilmişti. Ancak, 8 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatması gereken burslar yatırılmadı. Yetkililer bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Dün burs alan öğrencilere mesajla bursların devam ettirilemeyeceği bildirildi. Belediye gerekçe olarak ekonomik sıkıntıları gösterdi.