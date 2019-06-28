İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü



Olay, İstanbul Boğazı'nda Eminönü-Kabataş arasındaki bölgede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi saat 12.35'te Sarayburnu Limanı'na yanaşmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş 'Kılavuz Kaptan eşliğinde' seyir ediyor olduğu esnada "Şehit Sami Akbulut" isimli şehir hatları vapuru ile yakın düşmüştür. Yakın düşme durumu sonucu Kılavuz Kaptan eşliğinde seyreden eğitim gemimiz, yakın düşen vapur ile çatışmayı önlemek adına COLREG (Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü) uyarınca gerekli manevrayı yapmış olmasına rağmen, yakın düşen vapur ile gemimiz arasında çok küçük çapta bir temas gerçekleşmiştir. Her iki taraf da hasar beyan etmemiş olup, maddi ve manevi herhangi bir problem ve çevre kirliliği yaşanmamıştır. Bu konuda gerçeği yansıtmayan haberlerin dikkate alınmaması önemle duyurulur."