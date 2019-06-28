Kurduğun yolda devam ediyoruz

Gazetemizin kurucusu, milletvekili, yazar Yunus Nadi Abalıoğlu, ölümünün 74. yıldönümünde, dün Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında özlemle anıldı. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, “7 Eylül 2018’den itibaren bu gazete senin kurduğun sistem ve yol üzerinde yürüyüşüne devam etmektedir. Ve böylece devam edecektir” dedi.

Anmaya Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya, yazarımız Şükran Soner ve çalışanlarımız katıldı. Yunus Nadi’nin gömütü başındaki konuşmasına, “cumhuriyet gazetesinin kurucusu ölüm yıldönümünde, ona saygılarımızı ve sadakatimizi ifade etmek için burada bulunuyoruz” diyerek başlayan Alev Coşkun Yunus Nadi’nin yaşam, eylem, düşün sistemi itibarıyla tam manasıyla Kuvayı Milliyeci bir kişi olduğunu söyledi. Yunus Nadi’nin henüz 30 yaşındayken Selanik’te İttihat ve Terakki’nin yayın organı Rumeli gazetesinde başyazar olduğunu anımsatan Coşkun, Yunus Nadi’nin 1918’de İstanbul’un, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan güçleri tarafından işgal edildiği günlerde Yeni Gün gazetesini çıkarmaya başladığını dile getirerek, “Ve Yeni Gün gazetesi daima bu işgallere karşı hareket etti. Kuvayı Milliyeci oldu. Kendisinin İngilizler tarafından tutuklanma durumu ortaya çıkınca Mustafa Kemal’in yanına gitti. Birinci Meclis’te Mustafa Kemal’in yanında canla başla çalıştı. İkinci Meclis’te Cumhuriyetin kuruluşunda Cumhuriyeti kuran Meclis’in Anayasa Komisyonluğu’nun başkanlığını yaptı. Daha sonra Atatürk’ün önermesiyle ve yön göstermesiyle Cumhuriyet gazetesini kurdu” dedi.

Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi Yunus Nadi’nin huzurunda şunu ifade ediyorum; Cumhuriyet gazetesi 95 yıllık bir çınar. Bu gazetenin tabii ki yaşam hayatında bazı sıkıntılı dönemler olmuştur, oluyor. 2014-2018 arasında böyle sıkıntılı bir dönem yaşadık. Yunus Nadi’nin, büyüğümüzün huzurunda ifade ediyoruz ki; 7 Eylül 2018’den itibaren bu gazete senin kurduğun sistem ve yol üzerinde yürüyüşüne devam etmektedir. Ve böylece devam edecektir. Hiçbir şüphe yoktur. Çünkü gazete emin ellerdedir. Gazeteyi çıkaran kitle Cumhuriyetin çocuklarıdır. Genel Yayın Yönetmeni, yazıişleri müdürleri, servis müdürleri Cumhuriyet projesidir. Cumhuriyet’te yetişmişlerdir. Ve onlar Türkiye’nin bugün en güzel gazetesini çıkarıyorlar. Bu gazeteyi, senin beğeneceğin şekilde ifade edeyim; kızlarımız, kadınlarımız çıkarıyor. Sana teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.”

İlkelere sahip çıkacağız

Gazetemiz yazarı Şükran Soner ise “Yunus Nadi’yi yakın çevresinin anılarıyla tanıma sürecinde gazeteye girdim. Eşi hayattaydı. Anılarımızda, belleğimize izleri var. O yol göstericiliğin verdiği değerlerle buluşmada Türkiye’nin bugünkü konjonktürde yeniden çok güzel bir buluşmayı yakaladığımıza inanıyorum” diye konuştu. Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya da şöyle konuştu: “Yunus Nadi bizlere dünyanın ve Türkiye’nin en özel gazetesini bıraktı. Biz de Yunus Nadi’nin 7 Mayıs 1924’te çizdiği ilkelere sonuna kadar sahip çıkacağız...”