İmam hatiplere fen makyajı!

MEB, her yıl imam hatip liselerinin yarısının boş kalmasının ardından bu okullara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. İmam hatipleri 6 farklı çeşit kapsamında öğrencilere sunan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, öğrencilerin lise giriş tercihleri öncesinde “Anadolu İmam Hatip Liselerinde Program Çeşitliliği” kitapçığı hazırladı. Bakanlık, imam hatiplerin amaçlarında yasal olarak kurulmalarına gerekçe gösterilen din hizmeti veren personel yetiştirmek amacını bir kez daha görmezden geldi. Kitapçıkta sadece hafız öğrencilerin eğitim gördüğü Anadolu İmam Hatip liselerinde öğrencilerin din hizmetleri ile ilgili temel becerileri kazanmalarına işaret edildi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, kitapçığın önsözünde imam hatipler için “Öğrencilerimize doğru inanç, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazandırmayı hedefleyen programlar uygulanmaktadır. Devletimizin denetim ve himayesinde gerçekleştirilen bu programlarda, İslam dininin temel iki kaynağı olan Kuran ve sünnet referans alınır” dedi. Yılmaz’ın dini eğitimi ile vurguladığı imam hatiplerin “fen lisesi”, “sosyal bilimler lisesi” şeklinde öğrencilere aktarılması da dikkat çekti. Kitapçıkta fen bilimleri programı uygulayan okulların amacı, “Öğrencilerimizin fen bilimleri alanında yükseköğretime hazırlanmalarına katkı sağlamak” olarak açıklandı. Kitapçıkta ayrıca çeşitlendirilen modellerde “Öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda, fen bilimler alanında insanlığa ve topluma katma değer üreten, okuyan, düşünen ve fikir geliştirebilen, tartışabilen; kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üreten, ürün ortaya koyabilen; özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olan; liderlik becerisine, milli ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak” amacı da yer aldı.

Bakanlık bir adım daha ileri giderek fen programı uygulayan imam hatipler ile Türkiye’de en iyi öğrencilerin tercih ettiği fen liselerini kıyasladı. Ders programlarının karşılaştırmalı yer aldığı kitapçıkta, dini eğitim vurgusu, eğitimci kadrosu ve imkânlar hiçe sayılarak “Anadolu İmam Hatip Lisesi fen programı uygulayan okullarımız normal bir fen lisesi ile aynı. Sadece yabancı dil, spor-sanat ve bilgisayar bilimi derslerinde farklılıklar vardır” denildi.