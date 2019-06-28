Cumhuriyet’e bir ödül daha

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), muhabirimiz Gamze Bal’ı tarım sektörüyle ilgili haber ve röportajları nedeniyle yazılı basın alanında ödüle layık gördü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi, 02:15

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TZD’nin 70. Kuruluş Yıldönümü kapsamında önceki gün Ankara’da düzenlenen törende muhabirimiz, ödülünü CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin elinden aldı. Televizyon yayıncılığı ödülü ise Fox TV’den İsmail Küçükkaya ile Nazlı Yerebasmaz, Çiftçi TV’den Taner Öztürk, Kanal B’den Nebi Özdemir’e verildi.

Törende konuşan ve tarım sektöründe yıllardır çözülemeyen yapısal sorunlara değinen TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Üreticiler çok zor günler yaşıyor. 2018 itibarıyla çiftçilerin kredi borçları 100 milyar TL’yi aştı. Hızla adım atılmazsa tarımda geldiğimiz durumdan geriye dönüş olmayacak” dedi.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İsmail Küçükkaya, Ali Haydar Hakverdi