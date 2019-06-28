Cumhuriyet’e bir ödül daha

TZD’nin 70. Kuruluş Yıldönümü kapsamında önceki gün Ankara’da düzenlenen törende muhabirimiz, ödülünü CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin elinden aldı. Televizyon yayıncılığı ödülü ise Fox TV’den İsmail Küçükkaya ile Nazlı Yerebasmaz, Çiftçi TV’den Taner Öztürk, Kanal B’den Nebi Özdemir’e verildi.
Törende konuşan ve tarım sektöründe yıllardır çözülemeyen yapısal sorunlara değinen TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Üreticiler çok zor günler yaşıyor. 2018 itibarıyla çiftçilerin kredi borçları 100 milyar TL’yi aştı. Hızla adım atılmazsa tarımda geldiğimiz durumdan geriye dönüş olmayacak” dedi.