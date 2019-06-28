Cumhuriyet’e bir ödül daha

CHP'li vekil paylaştı: 'Kaptanınız konuşuyor'

CHP'li vekil paylaştı: 'Kaptanınız konuşuyor' Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uçağın kaptanı gecikme için özür dilediği yolculara "Her şey çok güzel olacak" diyor.