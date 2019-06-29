Darbe bildirisini TRT'den önce a haber okumuş

23 Haziran seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında farkla yenilen AKP’de tartışma sürüyor.

AKP’nin yenilgisinde, yayınladıkları bildiri ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu istifaya götüren süreçte etkili olan “Pelikancılar”ın payı olduğu öne sürülüyor.

Edinilen bilgilere göre; AKP’liler kendi aralarında, “Pelikancılar”ı hedef alarak 15 Temmuz gecesi a Haber’de FETÖ’cü darbecilerin bildirisinin okunduğu görüntüleri paylaşıyor.

15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü darbe girişiminin bildirisi saat gece yarısı 12’den sonra TRT’de okunmuştu.

İşte o kare:

Ancak, FETÖ’cülerin darbe bildirisinin TRT’den önce a Haber’de okunduğu ortaya çıktı.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, saat 23:23 sıralarında FETÖ’cülerin darbe bildirisini okudu.

Akgün daha sonra “Başbakan’ın yaptığı açıklamada bir kalkışmadan söz edilmişti ancak arkadaşlarımın bana ilettiği notta Genelkurmay Başkanlığı’nın ülke yönetimine el koyduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı. a Haber'in FETÖ'cü askerlerin bildirisi için "TSK'dan yapılan açıklama" demesi ve bildiriye aleyhinde ifade kullanmaması dikkat çekiyor. (Odatv)