Ertem Şener'den 'U' dönüşü: Bravo Ekrem Başkan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen, halen Melih Gökçek’e ait Beyaz Tv’de spor müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, kendisini tanıyanların görmeden/duymadan inanamayacağı bir ‘dönüş’ yaptı.

Tescilli yandaşlığı ile bilinen Ertem Şener, ‘BiPlayTv’ isimli Youtube kanalında yayınladığı videosunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitiremedi.

Bugüne kadar İmamoğlu ile ilgili hiç konuşmadığını belirten Şener, “Bana birilerini hatırlatıyor. Aynı şekilde, aynı yollardan geçen birilerinin hikayesini anlatıyor.” diyerek isim vermeden Erdoğan’ı ima etti.

İmamoğlu için “Adam mı? Adam. Dürüst mü? Dürüst. Herkese sarıldı mı? Sarıldı.” diyen Şener, “Vaatler verdi mi? Verdi. Bundan sonrası onun işi. Koltuk onun. Hem de iki kere hak etti.” diyerek 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin de hukuksuz olduğunu dile getirmiş oldu.

İmamoğlu’nu hem Erdoğan’ın hem de Binali Yıldırım’ın tebrik ettiğini hatırlatan Şener, “Kime ne kaldı, birilerine ne düşer bundan sonra? Çok özür dilerim b.k yemek düşer. Çıkıp da önce sabah haberlerinde sonra akşam haberlerinde yorum yaparken ‘sen şöylesin’, ‘sen böylesin’, ‘sen şusun’, ‘sen busun’ demek ya-kış-maz” dedi.

Sözlerinin sonunda Ekrem İmamoğlu’na ‘Bravo Ekrem başkan, sonuna kadar tebrik ediyorum” diyerek seslenen Şener, İmamoğlu için cumhurbaşkanı adayı olması temennisini de imayla dile getirip “Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bu ülkenin insanları seni çok seviyor. Sevmeyenler de saygı duymak zorunda.” ifadelerini kullandı.

"Babamdan vazgeçerim Erdoğan'dan vazgeçmem" demişti?

Ertem Şener, ailesinin AKP'ye oy vermesi için onları nasıl ikna ettiğini anlatırken Başbakan Erdoğan'a sevgisini de "Babamdan vazgeçerim, Başbakan Erdoğan'dan vazgeçmem" sözleriyle dile getirmişti.

Şener’in bu sözleri karşısında patronu Gökçek’in nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu.