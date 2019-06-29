İmamoğlu'nu kabul etmeyen İSPARK müdürü hakkında yeni gelişme

23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun tekrar İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu görevinden istifa ederek ayrıldı.