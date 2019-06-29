İmamoğlu'nu kabul etmeyen İSPARK müdürü hakkında yeni gelişme

Hacıoğlu 31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu’nun ‘Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı kabul etmiyorum’ açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alıp göreve başlamasıyla birlikte İBB’den peş peşe istifa haberleri gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 hukuk müşaviri istifa ettiklerini duyurdu.