Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğine katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü kuruluşunun 22. yıl dönümü için İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. T24'te yer alan habere göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Gül'ü kapıda karşıladı.

D-8’de görev alan siyasetçilerin davet edildiği toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de davet edildiği ancak Akşener’in bir önceki gece mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı öğrenildi. Akşener, Çırağan Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe bir çelenk gönderdi.

Saadet Partisi kaynakları, Akşener'in toplantının konuşma programında da yer aldığını ancak cuma akşamı 'programındaki yoğunluk' nedeniyle etkinliğe katılamayacağını ilettiğini belirtti.

D-8 nedir, hangi ülkelerden oluşur?

'Gelişen 8 Ülke' (D-8) topluluğunun kurulmasına yönelik olarak ilk adım, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 'Kalkınmada İşbirliği Konferansı' oluşturulmuştu. Bu konferansın ardından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları sonrasında 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan zirve ile D-8'in kuruluşu resmen ilan edilmişti.

Saadet Partisi kaynakları, D-8'in 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantının Mısır ile Türkiye arasında son yıllarda gerileyen ikili ilişkilerin restore edilmesi amacını da taşıdığını söyledi.