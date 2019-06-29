Abdullah Gül'den 'tek adam' eleştirisi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte kurucusu olduğu AKP’ye karşı yeni parti kurma hazırlıklarıyla gündemdeyken katıldığı D-8 toplantısında “manifesto” niteliğinde bir konuşma yaptı.

Gül'ün konuşmasından başlıklar şöyle:

"Mutlak yönetimlerde mutlak hâkim olan mutlak otoritenin sürdürülebilirliği mümkün değildir; mutlak hâkimiyet sadece Allah’a mahsustur. Filistin, Irak, Suriye meseleleri hepsinin vekâletleri, savaşmaları... Bugün üzülerek ifade etmek isterim ki bu kadar şey İslam dünyasını bitirmemiş gibi çok daha büyük bir savaş bulutları üzerimizde dolaşmaktadır. İran- Arap savaşları...Ne yazık ki şimdiye kadar ABD ve Avrupa'nın belirli gazetelerinde, belirli akademisyenlerin uyarıları hariç ciddi çaba sarf eden güç görmüyorum. Bunların olmaması için güzel düşüncelerle rahmetli hocamız Erbakan bu fikri ortaya atarak bu ülkelerin işbirliği yapmasını, ekonomi ve dünya barışına yardım edecek adımların atılmasını istedi.Her şeyin başı, herkesin kendi evinden geçiyor. Kendi evi düzenli olmazsa bir ülkenin, kendi evi itibarlı olmazsa dünya ülkeleri nezdinde o zaman kendisine bir faydası olmadığı gibi, bölgesine, komşularına ve İslam dünyasının meselelerine de bir katkısı olmuyor. Bununla da neyi kastettiğim gayet açık. İnsan haklarının, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, diyalogun, huzurun; bütün bunların sağlanması gerekir. (Yeniçağ)