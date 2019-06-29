Erdoğan YouTube kanalı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video platformu Youtube’da kanal açtı. Erdoğan’ın dijital medya hesabından yapılan duyuruya göre, yeni kanal bugün yayın hayatına başlayacak.
Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.” ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) 28 Haziran 2019
Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. https://t.co/EMIs8VuP74 pic.twitter.com/ndd1Vqyy7N