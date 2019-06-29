Erdoğan YouTube kanalı açtı

AKP'nin adayı değil, AKP'li Cumhurbaşkanı ekrana çıkıyor

AKP'nin adayı değil, AKP'li Cumhurbaşkanı ekrana çıkıyor Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine üç gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir hamle daha geldi. "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan duyuruda Cumhurbaşkanı Erdoğan'un bu akşam…