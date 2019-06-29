Erdoğan YouTube kanalı açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Youtube kanalı açıyor. Yapılan açıklamada, "Kanalımızı takip etmeyi unutmayın" denildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi, 13:39

[Haber görseli]Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video platformu Youtube’da kanal açtı. Erdoğan’ın dijital medya hesabından yapılan duyuruya göre, yeni kanal bugün yayın hayatına başlayacak.

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.” ifadesine yer verildi.

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