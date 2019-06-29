Hapiste Kadın Ağı’ından, Adalet Bakanlığı’na Çağrı: ‘Ücretsiz ped ayrım yapılmadan verilmeli’

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Kadın Ağı Temsilcisi Mine Akarsu, cezaevlerinde bulunan kadınlar, hijyen ürünlerini temin etmekte birçok sorunla karşılaştıklarını belirterek, kadın tutukluların cezaevlerinde yaşadıkları sorunları anlattı. Sorunlardan birinin ücretsiz ped hakkının herkese eşit uygulanmadığını dile getiren Akarsu, yasal güvenceye alınması için 2017’de 80 kadın örgütünün kampanya başlattıklarını, fakat yasalaşmadığı için hapishanedeki kadınların hijyenik pedlere ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Akarsu, cezaevindeki kadınların kendilerine mektup gönderdiğini belirterek, “Bize gelen mektuplarda Mersin, Gebze, Urfa ve İzmir’de kampanya sonrasında mahpusların talepleri üzerine verilmeye başlandığı, Silivri, Şakran ve Afyon’da ise kadınlara ped verilmediğini ve İstanbul Bakırköy’de ise sadece adlilere verildiği yazıldı. Kampanya 2017’de başlamış olmasına rağmen hala hapishanelerde ücretsiz ped hakkının yasal bir çerçeveye oturtulmadı. Hapishanelerde ücretsiz ped hakkı yasalaşmadığı sürece kadınların sorunlarının devam edecek. Kadınlara verilen hijyenik ürünlerin hapishane yönetimine bırakılmaması gerekiyor. Hijyenik ürünleri devlet tarafından karşılanmalı. Mahpusların pede erişimiyle ilgili son adımın, mevzuat düzenlemesi olduğu aşikardır” diye konuştu.

Hapishanelerde ücretsiz ped hakkının yasalaşması için kampanya başlatılması üzerine Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz ise, hapishanedeki kadınlara hiçbir ayrım yapılmadan hijyenik malzemelerin devletçe karşılandığını belirtti.