Zihinsel engelli çocuğu istismar edilen baba isyan etti: Ortada bırakıldık

Zihinsel engelli kızı istismar edilen baba, yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Çankaya Çiğdem Mahallesi’nde 5 kişi, bakkaldan dönerken yolunu kestikleri zihinsel engelli kız çocuğunu zorla götürdükleri bir binada istismar etti.

Çocuğun başından geçenleri anlattığı babasının polis merkezine giderek yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Aranan 5 kişinin 2’si tutuklanırken zanlılardan 3’ü firar etti. Yaşanan olayın ardından iki ayı aşkın süre geçtiğini belirten baba V.K, “Tehlikeli olduğu için mahalleden akrabamın yanına taşındım. Aile Bakanlığı, bizim kiraya çıkmamız için 3 bin 600 lira para yatırdı. Benim 6 çocuğum var, nereye nasıl çıkayım. Ortada bırakıldık. Aradan ay geçmiş kızım bir psikiyatr doktorla görüştürülmedi” diye konuştu.

Baba, “Sersefil ortada kaldık. Ben iki aydır sadece mahkemeye ve karakola gidiyorum. İş güç bakıyorum ne yapayım? Sıkıntı içerisindeyiz. Eşimle bir yıldır görüşmüyoruz. Çocuklarımı bırakıp kaçtı. Çok sıkıntı içindeyiz. Dert anlatmaya gücüm yetmiyor. Dünya kadar doldum. Tek derdim bu insanların yakalanıp cezaevine girmeleri. Ben çocuklarıma iyi bir gelecek vaat etmek istiyorum. Çalışacağım bir iş aş istiyorum. Çocuklarıma ekmek parası götürmek istiyorum. Bir işim olsun, çocuklarıma bakmak istiyorum” dedi.