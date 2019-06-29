Ticarette atama krizi

Türk Büro-Sen karara tepki gösterirken Ticaret Bakanlığı’na yazı göndererek, personelin taleplerinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, hizmet bölge süresini tamamlayan, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama tercihleri veya mazeretlerini bildirmelerini istedi. Ancak atamalarda personelin eş durumu, sağlık ve engellilik mazeretleri dikkate alınmadı. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, 25 Haziran’da açıklanan mazeret grubu tayinlerinde engelli raporu bulunan personelin dahi taleplerinin kabul edilmediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’na yazı gönderen sendika, sağlık ve eş durumu ile engellilik mazeretleri nedeniyle kimi personelin yer değiştirme talebinde bulunurken, kimi personelin ise yerinde kalma talebinde bulunduğuna işaret etti.