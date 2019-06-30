Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'fışkiye' göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyada paylaştığı Sokak Hayvanları Çalıştayı videosu sosyal medyanın da gündemine girdi.

Videoda, Mansur Yavaş'ın kucağındaki kedi, kameraların karşısında poz verdiği sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e de "fışkiye" göndermesinde bulunuluyor.

Videoda, kediye, "Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" dedirtiliyor.

Gökçek’in Gezi parkı direnişi sırasında Twitter'da paylaştığı, “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı!” mesajı eğlence konusu olmuştu.

Mansur Yavaş, söz konusu videoyu, "Bugün düzenlediğimiz Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda davetsiz bir misafirimiz vardı Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik..." notuyla paylaştı.