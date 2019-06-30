Düğün konvoyunda facia: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar, 09:28

Kaza gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas-Erzincan Çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki TIR, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. TIR ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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