Güle güle First Lady Ani Yudhoyono

Endonezya halkı çok sevdiği, renkli bir simaya, annelerinden biri olan eski First Lady Kristani Herrawati’ye bu ay başında veda etti, sonsuzluğa uğurladı. Daha önce sosyal medya merakına ve paylaştığı fotoğraflar hakkında girdiği tartışmalara yer verdiğimiz, Instagram’da yaklaşık yedi milyon takipçisi olan, herkesin tanıdığı adıyla Ani Yudhoyono (Ani-Kristani’nin kısaltılmışı) Endonezya’nın 6. Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono’nun eşi dört aydır mücadale ettiği kan kanserine yenik düşmüş, 67 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Endonezya seçim sonrası sevincini ve krizlerini yaşarken eski başkan çok sevdiği eşinin başından ayrılamasa da birlik beraberlik mesajları göndermeyi ihmal etmemişti halkına. Gariptir ki bu birlik ve beraberliği tören sırasında İbu Ani sağladı, herkesi görüş ayrılığına bakmadan bir araya topladı. Sosyal konulardaki çalışma ve yardımlarıyla tanınan Ani annenin cenazesine binler katıldı, katılamayan milyonlarca insan TV’den izledi. Eski First Lady Ani’nin naaşı, her zamanki gibi şık ve bakımlı haliyle cenaze töreninden önce gelenek olduğu üzere Pendopo Cikeas Cenaze evinde kendisiyle vedalaşmak ve son kez saygılarını sunmak isteyenlerin ziyaretine açık tutuldu. Başkan Jokowi’nin tören başkanlığı yaptığı cenaze törenin ardından 2 Haziran’da Kalibata Kahramanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bir TV röportajında eşine ilk görüşte âşık olduğunu ve “Genç subay adayı Yudhoyono’ ile tanıştıkları anda evet bu o adam” dediğini anlatan First Lady, romantik bir ilişki yaşarken ve tıp fakültesinde okurken 3. sınıfta babasının Güney Kore’ye büyükelçi olmasıyla hem okuluna hem de aşkına veda etmek zorunda kalmıştı. Neyse ki gitmeden nişanlanmış, dönüşte de evlenmişler ve ölünceye dek örnek bir çift olarak kalmışlardı.

10 kez evlenen başkan...

Endonezya’da bu örneğin tam tersi bir devlet başkanı daha vardır ki, o Endonezya için yaptıkları, başarıları tartışmasız bir yana illa da çapkınlığı ve evlilikleri ile anılır. Endonezya’nın ilk Devlet Başkanı Sukarno! (1901-1970) Arkadaşı Muhammed Hatta ile 17 Ağustos 1945’te, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Endonezya’nın bağımsızlığını ilan ettikten sonra Devlet Başkanı olmuş ve 1965’teki askeri darbe sonucu yetkisini 30 yıl iktidarda kalacak diktatör Suharto’ya devretmek zorunda kalmıştır. O sürede yedi kez suikasta uğramış ve her seferinde kurtulması doğaüstü güçlere sahip olduğu şeklinde yorumlanmıştır.. Sukarno, halkın onu çağırdığı adla Bung Karno yani Yoldaş Karno’nun kurtulamadığı tek şey aşktır. Suikastlar vız gelmiş ancak aşkın tutsağı olmuştur. Her seferinde büyük bir aşkla evlendiği karısını boşayıp yeni aşkının peşinden gitmiş, böylece bilindiği kadarıyla 10 kez evlenip boşanmıştır. Sukarno ilk evliliğini 1921’de çok gençken 21 yaşında Siti Utari ile yapmış. Görünen o ki ondan boşandıktan sonra dikiş tutturamamıştır. Âşık olduğu Inggit Gunarsih’le evlenmek için bir yıl sonra Siti’den ayrılmış. Ardından Fatmawati, Hartini, Kartini Manoppo, Ratna Sari Dewi (Rus ve Japonyalı), Naoko Nemoto, Haryati, Yurike Sanger, Heldy Jafar’dan evlenip ayrılmıştır. Hollandalı Mien Hessels ile birlikteliği evlilikle sonlanmamış, son karısı Jetje Langelo’dan bir oğlu olmuştur. Başkan Sukarno’yu kadınlar için çekici kılan özelliklerinin arasında kimilerine göre sanatçı ruhlu kişiliği, sosyalliği, dansı sevmesi, romantik bir adam olması da var. Bogor Sarayı’nın bir odasında bazıları kendi eseri bol miktarda nü kadın tabloları ve heykelleri de sergilenmektedir. Suudi Arabistan Kralı Selman’ın sarayı ziyareti sırasında bu heykellerin üstünün kapatıldığı da basında yer almıştı. Haziran ayı doğumlu Bung Karno, ülkenin egemenliği yolunda ilk adım Pancasila’yı 1 Haziran’da ilan etmiş ve First Lady Ani gibi haziranda hayata veda etmiş. Bu nedenle başta doğum yeri Blitar’da ve ülke genelinde haziran ayında çeşitli etkinliklerle anılmakta. Sukarno’nun da içinde olduğu Endonezya’nın ilk dört başkanı hakkında yapılan yaygın bir espri vardır: Sukarno kadın delisiydi! Suharto para delisiydi! Habibie bilim-teknoloji delisiydi! Abdurrahman Wahid (namı diğer Gus Dur) ise gerçekten deliydi! Rivayete göre; Sukarno sanat, güzellik, güzel kadın sevdiği için sağ beyni daha büyükmüş. Habibie mühendis o yüzden sol beyni daha büyükmüş. Gus Dur’un beyni nasıl diye soranlara İngilizce, Fransızca ve Arapça’yı akıcı bir dille konuşan ve on yıl önce ölen Gus Dur’un yanıtı: “Ben de hem sağ beyin hem de sol beyin büyük ancak çoğunlukla birbiriyle bağlantısı yok.”