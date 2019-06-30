Ekrem İmamoğlu'nundan 19 yıl sonra bir ilk... 'Gazi' açılımı

Ekrem İmamoğlu ve Ali Müfit Gürtuna

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına ilk kez 1927'de düzenlenen, Türk yarışçılığının temel taşı Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün gerçekleştirilecek. Koşuda dev ikramiye dağıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Gazi Koşusu'nun kazananına ödülü vermek için bugün Veliefendi Hipodromu'na gidecek. Ekrem İmamoğlu'ndan önce kupayı bizzat vermek üzere Hipodroma gelen son isim Ali Müfit Gürtuna olmuştu. Ali Müfit Gürtuna, 2000 yılında koşulan yarışı kazanan Talaria isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını kendi elleriyle vermişti.

Sonrasında 13 yıl görev yapan Kadir Topbaş bir kez bile kendisi hipodroma gelmezken, son başkan Mevlut Uysal da Veliefendi'ye hiç uğramamıştı.