Gökçek'ten alınan lüks cip düğün arabası yapıldı

Görevden alınan Melih Gökçek'in kullanımına tahsis edilen üç lüks arazi aracından ikisi, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından geri alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu araçlardan biri, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu.

Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamada, "4 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. 3'ü Sayın Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle" demişti.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Yavaş’ın, ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan yurttaşların düğünlerinde kullanılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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