Cumhuriyet'in yarattığı projeler

BİLİMİN IŞIĞINDAN SAPMADILAR Çilehane’deki törenin ardından Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi’nde “İlhan ve Turhan Selçuk” konulu bir panel yapıldı. Alev Coşkun’un başkanlığını yaptığı panele, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Şükran Soner ile eski DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, konuşmacı olarak katıldı. Panelde önce, İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un geçmişe tanıklık, geleceğe öncülük eden yaşam öykülerinin belgeseli katılımcılara izletildi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, “Belgeseli izledikten sonra bu değerleri anmak ve onları tekrar yaşatabilmek için senede bir defa değil, birçok kere bir araya gelmemiz gerektiğini bir kez daha anlamış oldum. Onların mücadele ettikleri karanlık dönemler hâlâ devam ediyor, onların ışıklarını alarak, mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Oturumu açan Alev Coşkun, “Bugün değerli büyüklerimiz Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk için anlamlı toplantılar yapıyoruz. Ancak Hacıbektaş’taki böyle bir toplantıda Hacıbektaş’ı anmadan geçemeyiz. Bundan bin yıl önce ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ dedi Hacı Bektaş Veli. O da ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ dedi. O bilgelerin ışığında yetişen insanlardan ikisini anıyoruz. Turhan Selçuk karikatürlerini insanlık ve aydınlanma üzerine yapmıştır. İlhan Selçuk da ‘Doğru yolu bulmak istersek, bilimin inançtan ayrılması ve aklın terazisinden geçmesi gerekir’ demiştir. Onlar, bilimin sonsuz ışığından hiç sapmadı” ifadelerini kullandı. ‘Yok etme düzeni bitecek’

İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’la uzun yıllar beraber çalışmış olan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Şükran Soner ise Turhan ve İlhan Selçuk’un Anadolu uygarlığı ve aydınlanmasında, insan odaklı anlayışta buluştuklarının altını çizdi. “Aile köklerinden aldıkları ve bize de gösterdikleri yolda haklılıklarını kanıtlama ile ilgili çok büyük bir sınavdan geçerek yaşadılar” diyen Soner, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’de yaşanan “manevi atmosfer değişikliğine” de dikkat çekti. Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde yaşanan, insanı saf dışı bırakan ve emperyal çıkarların önceliğe alındığı örneklerine de değinen Soner, “Bu yılın yeni bir dönemeç olduğunu düşünüyorum ve yeni bir dönemecin yeniden ‘insan odaklı’ olacağına inanıyorum. Hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Anadolu uygarlığı için çıkılan yolda ‘insan odaklı’ sentezde, sil baştan direniyor. Değer yargılarında savaşım vermenin sihirli anahtarını yakaladık. Türkiye’nin yeniden üretici bir uygarlık buluşmasında, iki bilge insanımızın bizim için oluşturduğu örnekten yola çıkarak, yeniden savaşım vereceğine inanıyorum. İlhan ve Turhan Selçuk bugün (dün) mutlular diye düşünüyorum. Oradan bize gülüyorlar. Hacı Bektaş da çok daha bilge şekilde gülüyor olmalı. Sevgi anlayışı çok daha zenginleşiyor ve güçleniyor. Bu yok etme düzeni bitecek” dedi. Eski DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay ise gazete okumayı Cumhuriyet’ten öğrendiğini ve Nadi ailesi ile aynı köyden olduğunu belirterek, “Bizim çocukluğumuzda, 1950’lerde, dörde katlanmış vaziyette Cumhuriyet gazetesi gelirdi. Onların da orada akrabaları köyde olduğu için Nadir Bey köye gazete gönderirdi. Cebimize Cumhuriyet’i koyardık, öyle gezerdik köyde. 11-12 yaşlarımdayken İlhan ve Turhan Selçuk diye birilerini biliyordum. Üniversiteye gitmeye karar verdiğimde de İlhan Ağabey’in Yön ve Cumhuriyet’teki yazılarından etkilenmiştim” dedi.

Üniversite yıllarında İlhan Selçuk’u uzun yıllar bir idol olarak benimsediğini ve sendikal mücadele içerisindeyken de dost olduklarını anlatan Atay, “İlhan Ağabey’i ilk dinlediğimde önünde hiç not olmadan, akıcı ve yumuşak bir şekilde ama köşeli vurgularıyla tıpkı köşe yazılarında olduğu gibi konuşuyordu. Hâlâ ben onun kadar etkili konuşan kimseyi görmedim. İnanılmaz bir konuşma diyalektiği vardı. Hiç sesini yükseltmez ama etkili olurdu. Çizgisinden de hiç sapmadı” görüşünü dile getirdi.

Immanuel Kant’ın “Aydınlanma insanın aklını kullanmaya cüret etmesidir” sözünü anımsatan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sözü ilk duyduğumda ne demek istediğini düşünmüştüm. Bunu en iyi anladığım insanlardan birisi İlhan Ağabey oldu. Aklını kullandıkça başının dertten kurtulmadığını gördüm. Bu ülkede aklını kullanmaya kalkanların hepsi delidir. Bizim en delimiz de Atatürk’tür. Çünkü aklını kullanmaya ilk cesaret eden odur. İlhan Ağabey de Turhan Ağabey de onun izinden gitmiştir. Hepsi aklını kullanmıştır.”