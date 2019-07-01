Kurban vekaletinin fiyatları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde '2019 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' tanıtım toplantısına katıldı. Erbaş, vekâletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, ateşelikler ve ilgili ülkelerdeki dini idarelerle ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüldüğünü belirtti.

'MİLLETİMİZİN VAKFIMIZA OLAN GÜVENİ ARTIYOR'

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kestiği kurbanların yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, mültecilere, kuran kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu coğrafyalarda ki mazlum vatandaşlara ulaştığını söyleyerek, "2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 430 bin 8 hisse kurban yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında vakfımıza vekalet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse fark ile yüzde 76 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu sayı her geçen gün milletimizin vakfımıza olan güveninin arttığını göstermektedir" dedi.

YURT İÇİNDE 890 TL, YURT DIŞINDA 725 TL

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yolu ile kurban kesim bedellerini belirlediklerini ifade eden Erbaş, şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde yurtiçi fiyatını 890 TL, yurt dışı fiyatını ise 725 TL olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurt içi ve yurt dışında her anlamda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamasından da bağışlarını gerçekleştirebilirler."