UBER gitti, Halepli korsan taksici geldi

Suriyeliler, yurtdışından vergisiz getirdikleri ve misafir plakası taktıkları araçları ile Ankara-Kırıkkale arasından şehir içi ve şehirlerarası korsan taksi çalıştırmaya başladı.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre “Mülteci Taksi'' kamyonet tipi araçları ile eşya taşımacılığı da yapıyor. Suriye ve Iraklı müşterilerin daha çok tercih ettiği ve ucuz fiyata taşımacılık yapan Suriyeli taksiciler, İngilizce ve Arapça kartvizit bastırıp, “Halepli Taksi'' adıyla korsan taksi durağı da açtı. Şoförler Odası'nın şikayetlerine rağmen, korsan mültecilerin işlettiği taksiler için önlem alınmıyor.