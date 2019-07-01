Yalan rüzgârı çöktü

Ümraniye’deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlatılan Ergenekon kumpas süreci 12 yıl sonra resmen çöktü. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı davada mahkeme heyeti, “Ergenekon örgütünü kurma”, “Terör örgütü yönetme” suçundan yargılanan mağdur sanıkların beraatına karar verdi. Toplamda 206 sanık tüm suçlamalardan beraat etti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Başka suçtan tutuklu bulunan Osman Yıldırım, Bora Ballı, Yüksel Dilsiz, Murat Çağlar, İsmail Sağır, Tekin Irşi ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Ergenekon kumpasının mağduru olan 30’ı aşkın tutuksuz sanık da hazır bulundu.



‘Aldatıldım’

Duruşmada gazetemize el bombası atılması olayının faillerinden Bedirhan Şinal esasa ilişkin savunma yaptı. Şinal, “Beni kullanan polislerin kurbanı oldum. Ergenekon bir kumpastır. Gençliğim FETÖ kumpasına kurban gitmiştir. Beni kullanan insanların devlet olduğunu zannediyordum. Aldatıldım pişmanım” diye konuştu. Şinal, Cumhuriyet Gazetesi’ni hayatı boyunca hiç görmediğini öne sürerek, saldırıyı gerçekleştirmediğini iddia etti.

Şinal’ın savunmasının alınmasının ardından savunma yapacak başka sanık kalmadığını belirten mahkeme başkanı ve nihai karar vermek için sanıklara son sözlerini sordu. Ergenekon kumpası nedeniyle tutuklanan yayıncı Hayri Bildik, “Olmayan bir örgütün üyeliğinden yargılandım. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Üsteğmen avukat Serdar Öztürk ise son söz olarak, “Umarım bu soruşturma ve yargılama aşaması Türk yargısına bir ders olur” diye konuştu. Sırasıyla söz alan tutuksuz sanıklar, savcılık mütalaasına uyularak haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.



Delil yetersizliğinden beraat

Mahkeme heyeti hüküm için 2,5 saatlik saatlik bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, “Ergenekon örgütü kurmak ve yönetmek” suçlarından yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Mahkeme heyetine Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Araslan’ı ağırlaştırılmış müebbet, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atılması eylemlerinin sanıklarından Osman Yıldırım, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu’nu müebbet hapis cezasına çarptırarak, Yıldırım, Timuroğlu ve Sağır’ın tutuklanmasına karar verdi. Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Gürbüz Çapan, eski Özel Harekât Daire Başkanvekili İbrahim Şahin ile Ergenekon soruşturmasının başlamasına neden olan el bombalarının sahibi olduğu iddia edilen emekli astsubay Oktay Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi ise 10 ay ile 11 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 19 sanık hakkında ceza veren mahkeme heyeti 8 sanık hakkında hükmün açıklanması geri bıraktı. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Aslan’ı “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer suçlardan toplam 7 yıl 3 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezası, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Erhan Timuroğlu hakkında ise mahkeme heyeti, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan müebbet hapis ve 2 yıl hapis cezası vererek, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Sanık İsmail Sağır ise, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan müebbet hapis ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Osman Yıldırım da “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan müebbet hapis cezası alırken diğer suçlardan ise 6 yıl 4 ay 15 gün hapis, 8 bin TL adli para cezasına mahkûm oldu. Yıldırım’ın da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Sanık Bedirhan Şinal de 7 yıl hapis cezasına ve 9 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Gerçekler ortaya çıktı

Gözaltına alındığı tarihte Ankara Temsilcimiz olan yazarımız ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Balbay, kararla birlikte gerçeğin ortaya çıktığını belirtti. Balbay, karara ilişkin şunları kaydetti: “Bu davalar, tarihle toplum önünde, daha başlarken çökmüştü. Şimdi mahkemelerin de bu kararı vermesi, gerçeğin bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmasını sağladı. Bu dava, ülkemizin hukuk tarihinde, hukuksuzluğun ne kadar alçakça yapılabileceğini göstermiştir. Gerçek zamanın çocuğudur, zamanla bütün gerçekler ortaya çıktı. Ancak ülkemizdeki bütün hukuksuzluklar sona erinceye dek, hukuk mücadelesini sürdüreceğiz.”

‘Amaç parçalamaktı’

Prof. Dr. Erol Manisalı, Ergenekon’la Türkiye’nin parçalanmasının amaçlandığını belirtti. Manisalı, “Benim için de beraat kararı verilen ve 10 yılı aşkın süredir devam eden Ergenekon meseli, Amerikancı ve siyasal İslamcı odakların Türkiye’deki demokratik, ulusalcı çevreleri, düşünürleri, yazarları sindirmek ve Türkiye’yi parçalamak için yaptıkları bir operasyondu. Cumhuriyet Türkiyesi’ne ve Atatürk devrimlerine karşı girişimlerini bizler üzerinden sürdürdüler. Umarım mahkemenin bu düzmece olayı sona erdirmesi, iktidardakilere de bir ders olur. İşin bugüne kadar uzatılmasında Türkiye’de iktidarda bulunanların da suçu büyük olmuştur” dedi.

Mağdurlara çeşitli cezalar

Kumpas davasından beraat eden mağdurlara da farklı suçlardan ceza verildi.

Oktay Yıldırım: “Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak suçundan” 3 yıl 4 ay hapis, 6 bin 660 TL adli para cezası

Ersin Gönenci: 1 yıl 8 ay hapis, bin 200 TL adli para cezası

Gürbüz Çapan: 10 ay hapis, bin 200 TL adli para cezası

Hüseyin Keskin: 1 yıl 3 ay hapis, bin TL adli para cezası

Hüseyin Yanç: 1 yıl 8 ay hapis cezası

İbrahim Şahin: 11 yıl 4 ay 20 gün hapis, 27 bin 760 TL adli para cezası

Mehmet Demirtaş: 3 yıl 4 ay hapis, 10 bin TL para cezası

Murat Aplak: 2 yıl 6 ay hapis, 4 bin TL para cezası

Murat Çağlar: 1 yıl 3 ay hapis, bin TL adli para cezası

Oğuz Bulut: 2 yıl 6 ay hapis, 80 TL adli para cezası

Tanju Okan: 10 ay hapis cezası, 370 TL adli para cezası

Tekin Irşi: “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ulaş Özel: 8 yıl 9 ay hapis, 8 bin 320 TL adli para cezası

Mehmet Şener Eruygur: Hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

Salih Kunter: Ölümü nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.